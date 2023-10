Pro každého, kdo má zahrádku, je kompost skvělou možností, jak si vyrobit kvalitní organické hnojivo. Nemůžete do něj dávat ale jen tak něco. Jestliže vám kompost plesniví, měli byste zbystřit. Mohou to způsobovat citrusy nebo dokonce i jablka?

Kompostování je skvělou záležitostí už jen proto, že jde vlastně o způsob recyklace. Navíc je správný kompost také dokonalým zdrojem živin pro většinu rostlin od trávy až třeba po jabloň či jiné ovocné stromy a keře. A takové hnojivo získáme nejen zadarmo, ale téměř i bez našeho přičinění. Většinu potřebné práce za vás totiž odvede sama příroda.

Asi tušíte, co se do takového kompostu může dávat. Chybu neuděláme s téměř jakýmkoli organickým materiálem jako je například spadené listí, tráva, veškerá zelenina, kávová sedlina, která přiláká žížaly, nebo ovoce.

Vadit rozhodně (pro někoho překvapivě) nebude ani papír nebo lepenka, ale také piliny, kůra stromů, dřevěný popel nebo podestýlka od býložravců.

S ovocem to ale není tak jednoduché a ne všechno se do kompostu hodí. Jakému ovoci se tedy vyvarovat, aby kompost nezačal plesnivět? Stačí se začíst do názoru odborníků a bude to zase o trochu jasnější.

Co třeba taková jablka?

Každý, kdo má na zahrádce jabloň, určitě ví, jak je zahrada už ze začátku podzimu zasypána spadanými a nahnilými jablky. Hnijící jablka ani jiné takto poškozené plody samozřejmě kompostu nevadí, jen je třeba je přidávat po menším množství.

Určitě je nesmíme na kompost dát všechny najednou. Obecně se ale nedoporučuje kompostovat broskve, třešně a další peckoviny. Pecka se totiž rozkládá příliš pomalu.

Slupky citrusů – Ty opravdu raději ne

Velmi rozporuplné názory vyvolává kompostování citrusů. Tvrdí se, že slupky od pomerančů, citronů, mandarinek a mnohých dalších, jsou napuštěny jedovatými chemikáliemi, a proto by nás ani v nejmenším nemělo napadnout je do kompostu dát.

Výzkumy provedené odborníky ovšem přišly se zajímavou informací. Citrusy totiž bývají ošetřeny organickými látkami, nikoli chemickými. A tyto organické látky, konkrétně fungicidy, se v kompostu hravě rozloží do několika týdnů.

Dalším pádným argumentem odpůrců kompostování citrusových slupek je ale jejich snadné plesnivění, ke kterému jsou náchylné. Pokud vám tedy do kompostu náhodou taková slupka upadne, patrně se nic tak hrozného nestane, ale ve větším množství by se tam rozhodně objevit neměly.

A tohle rozhodně ne!

Jestliže bychom snad ještě mohli polemizovat o výše zmiňovaných citrusových slupkách, pak následující materiál nesmí o kompost ani zavadit, jinak bychom jej doslova zničili a mohli bychom ohrozit celou zahradu. O co se jedná?

Jde hlavně o živočišné zbytky, jako jsou kosti, kůže, tuky a oleje, ale také třeba kosti nebo kusy masa, ale ani exkrementy masožravých zvířat. Stejně tak se musíme vyvarovat kompostování rostlin napadených jakoukoliv chorobou a samozřejmě plísněmi, nesmí tam také přijít nic chemicky ošetřeného. Nejde jen o kompost samotný, ale o celou plochu zahrady, kterou jím později budeme hnojit.

