Můžete očesat ovoce z přečuhující větve sousedova stromu? Zákon mluví jasně

Jablkem sváru mezi sousedy bývaly jablka, ořechy či jiné plody, které padaly na cizí pozemek. Vzájemná nevraživost a boj „o pár švestek“ zahnal mnohé rivaly až na Obecní úřad. Nový zákoník však udělal těmto sporům jasnou přítrž.

„Když jsem byla malá, náš soused měl nádherné rybízové keře. Spousta obsypaných větví trčelo i přes náš plot. Maminka mi vždycky dala misku a řekla, ať toho nasbírám co nejvíc. Že prý pak udělá bublaninu,“ vzpomíná dnes padesátiletá Petra na své dětství na okraji Prahy. Zní to jako idylka, ale z dnešního pohledu by bylo její (byť dětské) chování protizákonné. Jak to?

Úroda na větvích patří sousedovi

Nový občanský zákoník přináší novou úpravu sousedských práv. Jednou z novinek je pravidlo, které upravuje vlastnictví „cizích“ plodů na pozemku. O co konkrétně jde? Pokud sousedovic ovocný strom nebo keř přesahuje k vám do zahrady a je obsypaný plody, nemáte právo je sklízet. Byť úroda se nachází ve vzdušném prostoru, ve skutečnosti NENÍ vaše! Soused má dokonce právo vás požádat o přístup na váš pozemek, aby si mohl svou úrodu v klidu vysbírat. Nelíbí se vám to? Bohužel, máte smůlu...

I jediná malina přečuhující plot souseda je jeho majetkem. Zdroj: Profimedia

Padavky jsou vaše...

Ale abyste nepřišli zkrátka, je tu i jiná klauzule. Pokud ovoce samovolně spadne na váš pozemek, je VAŠE! A soused s tím nic neudělá, ani kdyby se na hlavu stavěl. Proto všechno, co najdete pod jeho přečuhujícími ovocnými větvemi, je vaše a vy tak máte základ na štúdl nebo domácí slivovici.

Spadaná sousedova jablka si můžete nechat. Zdroj: Profimedia

Listy uklízí majitel pozemku

Těmito novými normami by se mělo ulevit zejména právníkům, kteří doufají, že „spory o jablko sváru“ (ale také o kopec hrušek, třešní či ořechů), konečně ustanou. Nebo jich bude zkrátka méně. Přítrž by měl zákon udělat i stěžovatelům, kterým vadí, že sousedovo listí mají na svém pozemku. I v případě tohoto nevítaného odpadu platí, že co je na zemi, je záležitostí majitele pozemku. Pokud tedy zuříte, že vám sousedovic dub znesvěcuje dvůr svými listy a žaludy, nic s tím nenaděláte. Raději než psaní stíženosti si vezměte k ruce koště a smeták. Budete mít čistý dvůr, čistou hlavu a klid.

Listí od souseda na vašem pozemku musíte uklidit. Zdroj: Profimedia

Větve se musí odstranit šetrně

Vadí vám sousedův strom a jeho přerostlé větve? Ještě nedávno jste je mohli odstranit sami. Teď to už nejde. Podle nového zákoníku musíte požádat souseda, aby to udělal sám. A když to neudělá? Pak máte šanci jednat sami. Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení byste měli k zákroku zvolit vhodný čas. Tedy ne dobu, kdy je strom obsypaný plody nebo na něm raší pupeny. Nejlepší je počkat si na podzim či zimu, kdy se dřeviny ořezávají. Váš zákrok by měl být šetrný, protože strom je stále majetkem vašeho souseda.

Přesahující větve by měl odstranit soused. Případně vy - pokud z druhé strany nebyla žádná odezva. Důležité je ale postupovat klidně a šetrně. Zdroj: Profimedia

A jak klíčový paragraf 1016/1 nového občanského zákoníku zní?

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.



