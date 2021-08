Čí jsou spadlé plody ze sousedova stromu na vaší zahradě? Co říká zákon?

Víte, komu patří ovoce a zelenina přesahující přes plot? Jsou plody vaše nebo souseda? Máte už nakoupený cukr na marmeládičku z rybízů přesahující z cizí zahrady? Tak se na chvilku zastavte a přečtěte si, kdo má na co právo. Možná to celá léta děláte špatně.

Ovocné stromy nedbají hranic zahrady ani sousedova dvorku

Každé léto je chodník kolem zastávky posetý spadenými meruňkami. Každý rok dětem vysvětluji, že když jednu nebo dvě potlučené meruňky seberou, tak se nic nestane. Nicméně, ovoce nám nepatří a v podstatě je to krádež. Můj muž je ale přesvědčený, že nemám pravdu. Ovoce je přece na zemi mimo zahradu pěstitele, který očividně o meruňky či úklid popatlaného chodníku s rozšlapanými meruňkami nemá zájem. Podle něj si takové ovoce může vzít kdokoli. Jak je to správně? Kdo má nárok na ovoce nebo zeleninu přesahující z cizích zahrad? Je to malinko zamotané.

Občanský zákoník upravuje i sousedské vztahy

I sousedské vztahy upravuje zákon a není divu. Jistě už jste zažili nebo zaslechli, jak jednoduché je vztahy se sousedy vyhrotit. Někdy stačí jen velmi málo a už to jede! Poslední kapičkou může být i švestička ze zahrádky za plotem. Na to právě pamatuje § 1016 občanského zákoníku. A co se v něm praví?

Ovoce na větvích sousedova stromu

Ovoce nebo zelenina, které k vám přesahují z cizího pozemku, skutečně nejsou vaše. Soused, jemuž zeleň patří, má právo ovoce nebo zeleninu sklidit a vám nedat nic. Pokud by vás o to požádal, měli byste mu dát přístup k zeleni, aby mohl plody svojí práce očesat do jednoho. To by bylo ale příliš jednoduché.

I když zákon mluví jasně, vždy je lepší domluvit se. Zdroj: Profimedia

Plody na zahradě na zemi

Pokud ale ovoce nebo zelenina spadnou na váš pozemek, je všechno jinak. Vše, co najdete pod stromem na zemi a posbíráte, patří vám, a proto je jen na vás, co s takovým úlovkem uděláte. Takové, i když ne vámi, vypěstované ovoce můžete zpracovat nebo sníst. A právo je na vaší straně. Ale ani toto neplatí ve všech případech.

Vše, co najdete pod stromem na zemi a posbíráte, patří vám Zdroj: Kati Finell / Shutterstock.com

Ovoce popadané mimo zahradu

Soused, kterému ovoce popadalo na váš pozemek, už na něj právo nemá. Jenže pokud je ovoce na veřejném pozemku, pak je tomu naopak. Pěstitel, kterému se ovoce či zelenina zakutálely na vozovku nebo chodník svá práva neztrácí. Naopak! Má povinnost se o prostor před zahradou postarat a udržovat jej čistý. To platí nejen o plodech, ale také větvích či spadeném listí.

