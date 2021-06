Komu patří ovoce z větví přečuhujících k vám ze zahrady od souseda?

S nadcházejícím létem a podzimem dozrávají plody, které mohou udělat radost vám i vaším sousedům. Jak je to ale s jejich sbíráním? Můžete si nechat ovoce z větví, jež se nacházejí nad vaším pozemkem nebo plody, které spadly na zem?

Zdroj: www.novinykraje.cz, www.novinky.cz

Je to běžná věc. Rok od roku stromy rostou, a i když je pravidelně zastřiháváte, některé větve expandují přes plot a jsou obsypané plody. Komu tyto dary přírody patří?

Co říká zákon?

Paragraf 1016/1 nového občanského zákoníku říká, že: „Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem." Takže, pokud k vám spadly sousedova zralá jablka, hrušky nebo ořechy, pak je můžete posbírat a zpracovat.

Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Zdroj: DILOCOM/Shutterstock.com

Veřejný statek

Co znamená dovětek, jež zmiňuje veřejný statek? Veřejným statkem se míní např. chodník, cesta, pole nebo park. Spadne-li na něj ovoce, je stále vaše. Navíc byste se měli postarat o jeho odstranění.

Komu patří ovoce z větví?

Je pochopitelné, že například třešně nebudete sbírat se země. Můžete si je natrhat ze stromu? To už bohužel nejde. Ovoce, které je stále součástí sousedova stromu, mu náleží a vy byste se dopustili krádeže.

Nepořádek ze stromu

Znečišťuje vám vaši zahradu listí ze stromu, jež roste za plotem? Nenahánějte souseda s hráběmi. Stejně, jako již patří spadané ovoce vám, tak i listí a suché větve se staly vaším majetkem. Soused tedy povinnost úklidu nemá.

Nepořádek je už váš. Zdroj: Alan Budman/Shutterstock.com

Likvidace větví

Pokud vám větve sousedova stromu překáží, můžete ho vyzvat, aby je z vašeho pozemku odstranil. Zákon se o tom zmiňuje konkrétněji: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá." Část jiných rostlin, které přesahují na váš pozemek, můžete šetrným způsobem odstranit bez omezení.