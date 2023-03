Geniální triky, jak ochránit květy ovocných stromů před mrazy. Podívejte se

Jaro visí ve vzduchu, ale paní zima ještě neřekla poslední slovo. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a sluneční paprsky otevírají květy ovocných stromů. Výkyvy teplot ale mohou květy zničit a kvůli mrazíkům a aprílovému počasí je úroda v ohrožení. Jak květy ovocných stromů ochránit a nepřipravit se o kýženou úrodu? Máme pro vás hned několik tipů!

Koho by nepotěšil pohled na líbezně rozkvetlé stromy a typická jarní vůně symbolizující nový život? Drobné barevné kvítky ovocných stromů jsou zdrojem nejen dobré nálady, nádherné vůně, ale hlavně předzvěst lahodných plodů ovoce. Bohužel jsou květy ovocných stromů velmi křehké a citlivé, pokud se tedy objeví noční mrazíky, nebo větší nepřízeň počasí, mohly by zmrznout.

V největším ohrožení jsou meruňky

Mezi nejcitlivější ovocné stromy patří meruňky, ty jsou náchylné k poškození květů, pokud teplota spadne pod -2 stupňů Celsia. Broskvoně jsou v ohrožení, když teplota klesne pod -3 stupňů, jabloním a slivoním už jsou nebezbečné teploty dosahujících -4 °C. Ač se to nemusí zdát, mrazíky jsou nebezpečné i pro jahodníky a zeleninu, která už je vysazená na záhonech.

Naštěstí existují způsoby, jak křehké krasotinky na větvích stromů uchránit. Máme pro vás hned několik tipů, podívejte se na užitečné rady na videu:

Riziková teplota se pohybuje už těsně pod nulou. Jakmile máte na zahradě mladé stromky, jsou mnohem náchylnější, zbystřete, pokud klesne i na -0,5 stupně Celsia. Jakmile se kvítka začnou barvit žlutou až hnědou barvou, je zle a s největší pravděpodobností opadají a úroda je pryč.

Netkaná textilie pokropená vodou

Tato metoda je jednou z nejúčinnějších, ale bude vás něco stát. Řeč je o takzvaných mlžicích. Mlžicemi se aplikuje nad koruny stromů ochranný aerosol, který dokáže ochránit květinový poklad až do teplot - 10 stupňů Celsia. O něco levněji vyjde, pokud zabalíte koruny stromů do bílé netkané textilie. Posílit její účinnost ještě můžete, když ji pokropíte vodou.

Jakmile začnou květy hnědnout, je zle. Zdroj: Shutterstock

Babičky stavěly ke stromům kyblíky s vodou

Naše babičky bojovaly o bohatou úrodu svým způsobem. Jakmile se schylovalo k mrazíkům, neváhaly a rozestavěly kolem kvetoucích ovocných stromů kyblíky s vodou. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá, voda, která se z kyblíků odpařovala, vytvořila kolem korun stromů ochranný mlhový závoj, takže mrazíky neměly šanci. Další osvědčená metoda se provádí pomocí kouře. Je jednoduchá, ale bude vyžadovat vaší stoprocentní pozornost. Narovnejte pod stromy vlhké větve a listí a zapalte je. Stoupající kouř květy ochrání. Dejte ale pozor, aby se neobjevily plameny, za prvé byste mohli květy spálit, za druhé by se mohl oheň nekontrolovaně rozšířit.

Mráz vás může připravit o velkou část úrody. Zdroj: Shutterstock

Pozor na ledové muže

Sazeničky zeleniny a jahody jsou pak v ohrožení až do doby ledových mužů, tedy až do května. Zda podlehly přízemním mrazíkům, poznáte lehce, jejich lístky začnou hnědnout a úroda bude nenávratně ztracena. Abyste tomu zabránili, povolejte do zbraně opět netkanou textilii a jednoduše záhon přikryjte. Druhou metodou je pak výroba minipařníčků z pet lahví. Rozřízněte je napůl a sazeničky jimi přiklopte.

Zdroje: www.youtube.com, living.iprima.cz, izahradkar.cz