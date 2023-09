Co potřebují vaše ovocné stromy v září? Můžete je vysadit a ty starší připravit na zimu. I když jsou denní teploty ještě docela vysoké, datum v kalendáři nelže a hlásí nevyhnutelný příchod chladnějších měsíců.

Podzim volá po výsadbě stromků

Zadařilo se vám a máte letos krásnou úrodu a chtěli byste víc? Učaroval vám ovocný strom souseda a chcete vlastní? Neváhejte a vysaďte si nové ovocné stromky i u vás.

Výsadba ovocných, ale i okrasných stromů a keřů není nic náročného, nicméně má svá pravidla, která vám pomohou ke krásné zdravé zahradě. S výsadbou ovocných stromů vám poradí například toto video z kanálu Lumigreen.

Září přeje řezu peckovin

Řez peckovin je vhodný po doplození až do konce září. Při provádění řezu se soustřeďte na odstranění neplodících větví, provzdušnění koruny a samozřejmě i tvarování stromu. Řez se prování za pupen nebo větevní kroužek.

Pamatujte, že peckoviny jsou vesměs stromy, které se špatně hojí a mohou začít v řezu zahnívat, takové místo je pak také vstupní branou škůdcům a nemocem. Proto je vhodný řez zešikma, zhruba pod úhlem 30 až 45 stupňů, aby po něm stékala voda pryč a také je nutné ošetření voskem, balzámem nebo alespoň barvou.

Řez různých druhů peckovin má však mírně odlišná pravidla, a proto je rozhodně vhodné informovat se o specifikách řezu konkrétní peckoviny nebo povolat na pomoc zkušeného souseda či odborníka, který řez provede a základy vám případně vysvětlí.

Ještě v září můžete provést řez peckovin.

Úklid, škůdci a hnojení ovocných stromů

Podzim je nicméně dobou úklidu, a to především spadaného listí a pak také přípravou stromů na zimu. Protože největším postrachem sadařů jsou škůdci a nemoci stromů, určitě se zbavte veškerých listů a nenechávejte je pod stromy.

V listí i pod kůrou stromů a někdy také v půdě, přezimují škůdci i patogeny, které v následujícím roce opět zaútočí na vaše dřeviny a jejich ovoce. Právě podzim je proto vhodným obdobím k likvidaci škůdců a nemocí preventivními ekologickými postřiky pesticidy i fungicidy.

Pokud se rozhodnete ovocné stromy hnojit, pak právě v době od září do listopadu je to možné a vhodné. Hnojiva určená pro ovocné stromy by měla obsahovat kromě běžného složení N-K-P také hořčík. V obchodech a hobby marketech najdete speciální druhy hnojiv, například také s guánem.

