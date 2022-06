Máte málo místa na ovocné stromy? Pěstujte je naplacato!

Moderní doba si žádná moderní řešení. A to se týká i řezu stromů, které se teď přizpůsobují hektické době a menším zahradám.

Kdysi rostly ovocné stromy skoro až do nebes. Jako děti jsme po nich lezli a sbírali jablka, broskve, třešně… Jenže dnešní zahrady už nejsou tak prostorné, jako bývaly dřív. Ceny pozemků rostou a ne každý si může dovolit koupit kus louky nebo sad. Navíc většina lidí chce stavět dům a až teprve ze zbytků parcely si buduje vysněnou zahrádku se spoustou květin a ovocných stromů. Jenže ouha! Jak všechnu to nádheru do těch pár metrů čtverečních dostat? Obzvlášť, když se představy partnerů různí a jeden chce zasadit hrušeň, zatímco druhý touží po jablkách?

Ovocná stěna

Nebudeme si nic nalhávat, někdy se kompromis hledá těžko. Nicméně dobrou zprávou je, že ovocné stromky se dají tvarovat, a tím pádem se ušetří i dost místa. Takže nakonec může mít každý na zahradě to, co potřebuje! Jedním z řešení je ovocná stěna, která není tak vysoká a umožní vám pohodlně sbírat úrodu doslova do ruky.

Pro tento typ úpravy se používají stromky, které jsou štěpované na slabě nebo středně rostoucích podnožích. To umožňuje jejich nižší vzrůst a hustější výsadbu. Důležité je také zvolit správný typ ovocného stromu, který je schopen plodit i na kratších větvích.

U jabloní jsou to odrůdy:

Golden Delicious

Lord Lambourne

Rosana

Svatava

Topaz

Idaret

Ontario

Discovery

James Grieve

Aneta

Melodie

Gold Spur

Otava

Šampion

V případě hrušní jde o odrůdy:

Madame Verté

Grosdemange

Diana

Dicolor

Pařížanka

Wiliamsova čáslavka

Ovocné palmety šetří místo. Proto můžete mít na zahradě více ovocných stromů najednou. Zdroj: Profimedia

Druhy tvarování větví

Důležité je také umístění ovocné stěny. Odborníci doporučují stromky vysázet ve směru sever – jih, aby dostaly vyváženou porci světla. Také je potřeba počítat s tím, že dřeviny mají poměrně malý kořenový systém, proto potřebují kvalitní zeminu a nezatravněnou půdu ve svém okolí. Abyste odlehčili koruně (která by měla být v maximální výšce 2,3 metrů), existuje spousta typů tvarování větví. Vyberte si, který je pro vás ten nejlepší.

Na pěstování v palmetách jsou vhodné jen některé odrůdy ovocných stromů. Zdroj: Profimedia

Ruzyňská palmeta

Celý zázrak téhle metody spočívá v ohýbání kosterních větví do oblouku. Je na vás, jestli si k této práci přizvete na pomoc opěrnou konstrukci (díky níž větve snáze ohnete), anebo větve jen zatížíte, případně přivážete ke kolíku. Někteří zahrádkáři dělají i to, že vyšší větve přivazují k těm nižším a tím docílí obloukového efektu.

Údržba je poměrně jednoduchá. Stačí zkracovat postranní výhony, případně je (rozrostou-li se příliš) odstranit.

Ovocná stěna může nahradit i živý plot. Zdroj: Profimedia

Italská palmeta

Týká se stromů, jejichž větve rostou šikmo, do úhlu 45 °. To v praxi znamená, že spodní část větví neustále roste nahoru a strom pak vypadá jako roztřepený malířský štětec. Proto je potřeba korunu ve vyšší patrech razantně přistihnout a spodní větve naopak nechat delší. Jednak si větve nebudou „lézt do zelí“, ale druhak strom nepřijde o sluneční světlo.

Údržba: Při pěstování italské palmety si nechte jen dvě postranní ramena, která ohýbejte do předepsaného úhlu. Výhonky směřující nahoru nechte růst dál. Během následujících let si vypěstujete ještě další dvě boční větve, které dají stromu další úrodný potenciál. Pokud nechcete, aby se vaše jabloně či hrušeně stále zvětšovaly, stačí, když ohnete jejich terminál do vodorovné polohy a růst se zastaví.

Oporou pro palmetu může být i zeď. Zdroj: Profimedia

Štíhlé vřeteno

Tenhle úzký tvar stromků opravdu připomíná vřeteno. Hodí se na zakrslé podnoží, kdy je kmínek vysoký 40 – 60 centimetrů. V tomto případě ale počítete s oporou kmene! Stromky se sází 1 - 1,5 metr od sebe.

Údržba: Štíhlé vřeteno je velmi náročné na řez a ošetření. Proto vyžaduje spíše ruce zkušeného zahradníka nebo profesionála.

Díky tvarování a zastřihávání ovocných stromů můžete česat plody rovnou do ruky. Zdroj: Profimedia



Zdroj:www.izahradkar.cz, www.obyvat.cz