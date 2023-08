Kterou zeleninu vysít teď v srpnu? Bohatá úroda na podzim, v zimě i zjara

Nechat zahradu prázdnou jenom proto, že už jsme sklidili plodiny zaseté a zasazené na jaře, by byla velká škoda. Pozemek můžeme využít i teď a sklízet v zimě, kdy se hodí várka čerstvé zeleniny víc než kdy jindy. Jak na to, abychom získali co nejvíc?

Právě srpen je ideálním měsícem, kdy můžeme zasít nebo zasadit zeleninu, kterou chceme sklízet v zimě. O jaké druhy jde? Samozřejmě si musíme vybrat zeleninu, která dokáže přečkat i chladné, či dokonce mrazivé dny bez větší úhony. Vybrat můžeme třeba oblíbenou červenou řepu, růžičkovou kapustu, nebo i tuřín, zelí, pastinák nebo pórek. Zelenina v zimě? I z tohoto videa zjistíte, že to není velký problém: Kadeřávek je sázka na jistotu Dobrou volbou je kromě jiného také kadeřavá kapusta, nebo-li kadeřávek. Její výhodou je, že se rozhodně zimy nebojí, naopak se její chuť s klesající teplotou zlepšuje. Sklízet ji můžeme už mladou, kdy výborně poslouží třeba do salátů, nebo i později s obdobným využitím jako u běžné kapusty – tedy do polévek, karbanátků a dalších chutných jídel. Teď je ten správný čas Pokud se chceme i v zimě nebo časně zjara těšit možností zajít si na zahradu pro "něco zeleného", je nejvyšší čas pustit se do setí a sázení. Půda je totiž právě v tuto chvíli ještě dostatečně prohřátá, což zajistí dobré podmínky pro vzcházení semen a uchycení sazeniček. K tomu napomáhají i stále ještě dlouhé a slunečné dny. Jediné, co musíme budoucí úrodě zajistit, je dostatek vláhy. Kapustu můžeme sklízet celou zimu Zdroj: Pixabay Zelenina v zimě? Proč ne! Stejně jako výše zmíněné druhy zeleniny můžeme nyní zasít také ty choulostivější, listnaté, jako je mangold, špenát, polníček nebo třeba kadeřavá petržel. Vynikajícím doplněním salátů nebo třeba jen ozdobou na zimní talíř, bude také rukola. Výhodné je samozřejmě zvolit odolnější "divočejší" druhy, které sice o něco pomaleji porostou, ale zase se nebudeme muset bát, že jim ublíží první záchvěv zimy. U těchto druhů zeleniny se ale přece jen musíme postarat o alespoň částečnou ochranu před mrazem. Může jít třeba i o provizorní fóliovník. Pro časnou jarní sklizeň si můžeme udělat náskok vysetím mrkve nebo petržele, která pak vyraší mnohem dříve než kdybychom ji vysévali až na jaře. Nezapomeneme ani na cibuli a česnek. Připravit záhon a zasít Tak jako kdykoliv jindy, musíme i nyní před setím či sázením záhonky náležitě upravit. Po předchozí sklizni mohou zůstat nejen zbytky rostlin, ale také plevel a utužená zem. Tu je třeba dostatečně nakypřit, zbavit plevele a případně také pohnojit organickými hnojivy. Pak už se můžeme bez obav pustit do založení budoucí úrody.