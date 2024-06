close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 12. 6. 2024 clock 4 minuty video

Krásně vonící orchideje zalít česnekovou vodou? Fuj! To může znít jako něco, co byste nikdy nechtěli udělat, ale věřte, tento neobvyklý trik může být přesně to, co vaše orchideje potřebují k tomu, aby kvetly jako nikdy předtím.

Orchideje jsou exotické květiny, které milují světlo, ale ne přímé sluneční paprsky. Ideální je pro ně rozptýlené světlo, které jim dodá energii bez rizika spálení listů. Důležitá je také vlhkost vzduchu. Orchideje potřebují vyšší vlhkost, proto jim prospěje občasné rosení nebo umístění květináče na misku s vodou a kamínky, aby se odpařující voda postarala o vlhkost. Substrát, ve kterém orchideje rostou, by měl být dobře odvodněný a provzdušněný. Běžně se používá směs kůry, dřevěného uhlí a mechu, která umožňuje kořenům dýchat a neudržuje přebytečnou vodu. Zalévání orchidejí je kapitolou samo o sobě. Nejčastější chybou je přelévání, které vede k uhnívání kořenů. Orchideje stačí zalévat jednou týdně, ideálně ráno, aby voda měla čas přes den odtéct. Podívejte se na video z YT tvorby The Nature Company – Jak zachránit orchidej pomocí vody s česnekem Zdroj: Youtube Česnek jako přírodní pomocník Česnek obsahuje allicin, přírodní sloučeninu s antibakteriálními, protiplísňovými a antivirovými vlastnostmi. Tyto vlastnosti česneku mohou chránit orchideje před různými chorobami a škůdci, a navíc podporují jejich růst. Příprava česnekového roztoku je jednoduchá. Budete potřebovat jednu velkou nebo dvě menší hlavy česneku a litr vody. Česnek oloupejte a rozdrťte nebo nakrájejte na malé kousky. Poté jej přidejte do vařící vody a nechte několik minut povařit. Po vaření roztok odstavte a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Před použitím je důležité roztok přecedit, aby se odstranily pevné kousky česneku. Použití česnekového roztoku Jakmile máte připravený česnekový roztok, můžete jej použít několika způsoby. První a nejjednodušší je zalévání orchidejí. Stačí jednou měsíčně použít česnekový roztok místo běžné vody. Tímto způsobem posílíte kořenový systém a ochráníte rostlinu před škůdci a nemocemi. Dalším způsobem je postřikování listů. Nalijte roztok do rozprašovače a jemně postříkejte listy orchidejí. Postřik opakujte každé dva týdny. Tento postup pomůže udržet listy zdravé a lesklé a také je ochrání před plísněmi a bakteriemi. Pokud máte problém s hnilobou kořenů nebo jinými vážnými chorobami, můžete použít česnekový roztok jako namáčecí lázeň. Vyjměte orchidej z květináče, jemně očistěte kořeny od starého substrátu a namočte je do česnekového roztoku na 20-30 minut. Poté nechte kořeny oschnout na vzduchu a zasaďte orchidej do čerstvého substrátu. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Stačí jednou měsíčně použít česnekový roztok místo běžné vody. Regenerace orchidejí pomocí česneku Česnekový roztok je také vynikající pro regeneraci orchidejí, které už nevypadají nejlépe. Pokud máte orchidej, která ztratila své listy nebo květy, může být česnek klíčem k její obnově. Postupujte stejně jako při namáčení kořenů, ale přidejte navíc zalévání a postřikování česnekovým roztokem. Pravidelné používání tohoto přírodního prostředku může orchidejím vrátit vitalitu a přimět je k novému růstu. Aby vaše orchideje prospívaly, nezapomínejte na pravidelné hnojení speciálními hnojivy pro orchideje. Hnojiva obsahují potřebné živiny, které podporují růst a kvetení. Důležité je také pravidelné přesazování, ideálně každé dva roky, aby měly kořeny dostatek prostoru a čerstvý substrát. Orchideje jsou citlivé na změny teploty a průvan, proto je umístěte na místo, kde je stabilní teplota a nejsou vystaveny přímému průvanu. Pravidelné kontrolování rostlin a odstraňování odumřelých částí pomůže udržet orchideje zdravé a krásné. Pěstování orchidejí může být radostnou a uspokojující činností, zvláště když víte, jak jim poskytnout tu nejlepší péči. Česnek je skvělým přírodním pomocníkem, který může zlepšit zdraví a růst vašich orchidejí. S trochou péče a trpělivosti se vám vaše orchideje odmění nádhernými květy a budou ozdobou vašeho domova. Související články close Zahrada Pěstování zeleniny na místech bez slunce: Není to nemožné, stačí volit správné druhy video close Zahrada Snadný způsob, jak doma rozmnožit orchideje: Nutností je zkrátit stonek a namazat ho video Zdroj: orchideria.com

tag Česnek

