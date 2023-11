Trápí vás spadaná jablka na zahradě a lámete si hlavu s tím, jak je využít? Nemusíte. Máme pro vás hned několik skvělých tipů.

Drtivá většina jablek se místo na stromě válí pod pod stromem? Nezoufejte, ale jednejte rychle. Nesvědčí to ani zahradě, ale ani slaďoučkým plodům. Spadaná jablka se dají ještě skvěle využít, má to však jedno velké ALE. Jaká jsou pravidla a co všechno z jablíček můžete vytvořit? Čtěte.

Receptů není nikdy dost

Milujete podzimní čas a s ním spojené jablečné dezerty? Jablka jsou nejen lahodným, ale také velmi zdravým ovocem, které si zaslouží pozornost. Nyní, když je sezóna jablek, si z nich připravte lahodné recepty, které se budou rozplývat na jazyku. Hned čtyři najdete ve videu na kanále YouTube Cookrate - Czech:

Zdroj: Youtube

Pozor na moniliovou hnilobu

Sběr jablek, která už nevisí na stromě, ale jsou spadaná, má svá pravidla. Ne všechna se hodí ke sběru. Ta, která jsou napadena moniliovou hnilobou rozhodně nezpracovávejte. Naopak s nimi učiňte krátký proces. Tato choroba je pro ovocné stromy a hlavně plody velmi zákeřná a nebezpečná. Jak ji poznáte? Jablka vypadají scvrkle až vysušeně a objevují se na nich hnědé skvrny. Takové plody je potřeba zničit. Jablka tedy pečlivě sesbírejte, pokud jsou ještě nějaké na stromě, otrhejte je a vyhoďte do popelnice. Rozhodně je nedávejte na kompost.

close info Shutterstock zoom_in Potlučená jablka využijte v kuchyni. Skvělé jsou i jako přísada do lívancového těsta.

Nahnilá jablka do zahradní jámy

Obloukem se vyhýbejte i nahnilým jablkům. Hniloba je pro lidský organismus toxická a konzumací nahnilých jablek byste své zdraví rozhodně neobohatili. Pokud jim ale nic jiného není a nevykazují známky jiné choroby, můžete je použít jako hnojivo pro záhon na příští rok. Většinou jsou to jablka potlučená natolik, že nejsou poživatelná. Sesbírejte je. Na místě, kde plánujete na příští rok zeleninový záhon, vykopejte jámu a spolu s trochou dřevěného popela jablka do jámy vsypejte a zakryjte zeminou. Získáte tak skvělý hnojící prostředek.

Štrúdl nebo obrácený koláč

Jablíčka, která jsou zdravá, ale poškodil je pád ze stromu, tudíž jsou mírně otlučená, zpracujte. K uskladnění se bohužel nehodí, protože by začala zahnívat. Můžete z nich však vytvořit lahodné produkty, které vám v zimě rozhodně přijdou k duhu. Z jedné várky můžete upéct štrúdl, nebo si smlsnout na obráceném jablečném koláči, jak jej dělají Francouzi. Ostatní jablka zpracujte do skleniček.

close info Profimedia zoom_in Jablečný mošt je lahůdka a skvělý zdroj vitaminů pro zimní období.

Jablečný mošt ve skleničkách

I v tomto případě máte poměrně široké pole působnosti. Pokud máte doma ratolesti, můžete udělat domácí jablečné přesnídávky. Skvěle využijete i jablečné kompoty nebo třeba povidla. Nebo si připravte lahodný mošt. Připravte si zhruba 3 kilogramy jablek. Oloupejte je a zbavte jádřinců. Nastrouhejte na jemném struhadle a nechte je pustit šťávu. Tu pak vylisujte přes jemné a hlavně čisté plátýnko a nalijte do čistých skleněných uzavíratelných lahví. Přendejte je do hrnce na zavařování a při 80 °C je 20 minut zavařujte. Jakmile mošt vychladne, uložte ho na tmavší místo a pochutnejte si na něm, kdykoli vás přepadne mlsná.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, www.denik.cz