Padlí zlikvidujete domácími prostředky: Základem postřiku je kypřící prášek

Objevily se na listech rostlin bílé skvrny připomínající prach? S největší pravděpodobností máte co do činění s padlím, které je pro rostliny velmi nebezpečné. Vyzrát se na něj ale dá i domácím postřikem. Víme, z čeho ho vyrobit. Základem je kypřící prášek.

Štěstí v neštěstí - v případě padlí je to jeho snadná identifikace. Na listech rostlin se objeví poměrně specifické znaky, které většinou znamenají konkrétní chorobu a nedají se zaměnit. Jakmile se tedy na listech, květech, ale i plodech rostlin začnou rozmáhat bílé až šedivé skvrny, připomínající moučkový cukr, víte, o co jde, a můžete své rostliny ještě zachránit.

Paradox výskytu

Vzhledem k tomu, jak padlí vypadá, si většina lidí myslí, že jeho rozvoji nahrává vlhké a chladné počasí. Opak je ale pravdou. Naopak se objevuje, když je teplo a zároveň miluje vysokou vlhkost. Takové podmínky jsou pro rozšíření padlí naprosto ideální. Proto se nejčastěji projevuje na přelomu jara a léta. Nebo za aprílového léta.

Padlí se může objevit na jakýchkoliv rostlinách a rozšiřuje se prostřednictvím spor. Zdroj: cha_cha / Shutterstock.com

Postřik z kypřicího prášku

Pokud plísňové onemocnění rostlin zachytíte včas, je velká šance, že je fatálně nepoškodí. Jako lék první volby povolejte na pomoc postřik prášku do pečení. Smíchejte 3,5 litru čisté vody s polévkovou lžící kypřicího prášku. Přidejte do roztoku půl čajové lžičky ekologického saponátu. Přelijte do rozstřikovače a dejte se do práce. Roztok aplikujte na celé rostliny včetně spodku listů a nechejte jej uschnout. Dobré je rostliny ošetřit hned ráno, anebo večer, kdy nesvítí slunce. Aplikaci opakujte i po dešti.

Namísto prášku do pečiva můžete použít i jedlou sodu, tu s vodou smíchejte v poměru na 1 l vody 1 lžičku jedlé sody a přidejte 1 lžíci rostlinného oleje nebo mýdla. Olej nebo mýdlo pomáhají lepšímu přilnutí směsi k povrchu rostliny. Důkladně promíchejte směs, dokud se soda a olej nebo mýdlo nerozpustí ve vodě.

Test snášenlivosti

Při použití jedlé sody na rostlinách je třeba postupovat s opatrností, zejména u citlivých rostlin, protože příliš vysoká koncentrace sody může způsobit popálení listů. Před použitím tohoto přírodního fungicidu doporučujeme provést test snášenlivosti na malé části rostliny, abyste zjistili, jak dobře reaguje na směs.

Co na větší plochu?

Padlí se nevyhýbá ani pěstitelům vinné révy. Jak úrodu vína zachránit a nepřijít o kýžené bobule? Na to se podívejte na videu:

Kromě kypřicího prášku nebo jedlé sody se ještě osvědčilo použití i jiných kuchyňských pomocníků.

Vyžeňte padlí mlékem

Osvědčeným trikem, jak se plísňové choroby zbavit, je i použití obyčejného mléka. Podle vědeckých studií je roztok mléka na padlí stejně účinný, jako kdybyste použili chemické přípravky. Jak tedy na něj? Pokud jsou rostliny zasažené hodně, nebo chcete dosáhnout co nejsilnějšího účinku, použijte na rostliny neředěné mléko. V ostatních případech jej řeďte v poměru 6:4, přičemž vyšší bude poměr vody.

Mléko je proti padlí velmi účinné. Zdroj: WicketW / Shutterstock.com

Proti padlí funguje i ocet, ale opatrně s ním

Velmi dobře se osvědčil i roztok s octem. U něj však dodržujte velmi přesné dávkování, neboť ocet je velmi dobrý sluha, ale není úplně přívětivý pán. Jeho síla by mohla už tak křehké rostliny spálit. Na 4 litry vody přidejte do nádoby jen 4 lžíce jablečného octa a aplikujte. Ať už využijete jakýkoliv způsob, jak se padlí zbavit, aplikaci opakujte několikrát za sebou.

