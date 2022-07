Listy okurek vypadají jako pocukrované: Na nic nečekejte a zasáhněte

Pěstujete okurky? Věnujte jim pozornost a zaměřte se na listy. Jakmile se objeví bílé skvrny a listy vypadají jako pocukrované, taste zbraně. Padlí na okurkách řádí teď nejvíc a nejspíš se dostao i na ty vaše.

O okurkách se ví, že trpí na plísně. Ale to není jejich jediný nepřítel! Dalším ničitelem okurkové úrody je padlí. Jde o houbovité onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje koncem července, kdy je suché počasí a proměnlivá vlhkost vzduchu. obzvlášť ve sklenicích, kde je většinou „na padnutí“ je pro tuhle nemoc ideální klima. Zdrojem nákazy mohou být infikované zbytky plevele, které přežívají na konstrukcích skleníků…

Jako pocukrovaný koláč

O tom, že na vašich okurkách úřaduje padlí, se dozvíte poměrně jednoduše – podle listů. Ty vypadají, jako by je někdo pocukroval, nebo lépe řečeno poprášil cementem. Ale pozor, tenhle bílý poprašek se nedá jen tak sfouknout. Jde totiž o podhoubí! Z bílých kupiček časem vznikají moučnaté skvrny, proto se nemoci padlí přezdívá také moučnatka. Skvrny se den ode dne rozrůstají, spojují, až nakonec jejich bílý povlak pohltí celý list.

Napadené listy vypadají jako pocukrované. Zdroj: Profimedia

Padlí – pomalý zabiják

A pak? Pak je to podobné jako v pohádkách, když zlí čaroděj někoho zakleje… Napadené listy přestávají růst. Zasychají a odumírají. Podobný osud čeká i stonky. Rostlina pomalu umírá a s ní i naděje na úrodu. Pokud včas nezasáhnete, máte po okurkách. Mimochodem, padlí se neomezuje jenom na ně, ale napadá i jinou zeleninu jako je třeba meloun, cuketa či jiné tykvovité plodiny. Proto mějte oči na stopkách. Pokud nákazu včas rozpoznáte, máte šanci prodloužit sklizeň okurek i o měsíc.

Okurky, které odolají

Padlí je skutečně silný nepřítel. K nakažení okurkových sazenic infekcí dochází nejčastěji při vysoké vlhkosti vzduchu a teplotách nad 15 °C . Pokud nechcete riskovat nákazu, pořiďte si odrůdu okurky, kterou padlí jen tak nepokoří. Jde například o hybridy označované značkou F1. Jejich zvláštností je, že sice nejsou vyloženě odolné proti houbám, ale nenechají se od nich zničit. I po řádění padlí je rostlinka schopná života a vytváří si nové listy i plody.

Někdy to bez chemie nejde. Zdroj: Shutterstock

Chemické zbraně a úroda

Někdy to ale bez chemie nejde. Při aplikaci dejte pozor na ochrannou lhůtu, která je u každého přípravku úplně jiná. Tuhle informaci najdete na krabici nebo obalu výrobku. Během téhle doby byste neměli okurky sklízet ani jíst. Proto není od věci, abyste předtím, než okurky ošetříte postříkem proti houbám, rychle sklidili stávající úrodu. Pokud byste to nechali být, vystavujete se riziku ochranné lhůty, kdy není povoleno sbírat plody, natož je jíst.

Jakou strategii zvolit?

Na trhu je hodně fungicidů. Mezi dobré bojovníky proti padlí patří Ortiva, Dagonis, Kumulus WC, Sulfurus nebo Topas. Pokud vám na zahradě vadí použitá chemie, zkuste si poradit s nepřítelem jednoduše ručně. Jak? Napadné lístky otrhávejte. Ale pozor, moc to zase nepřehánějte! Listy jsou pro rostlinu totéž, co pro nás plíce. Proto jak se říká – kde nejsou listy, nejsou okurky. Tak pozor na to!

