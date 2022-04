Jak z pampelišek vyrobit fantastické hnojivo na sazenice rajčat: Porostou skvěle

Chcete perfektní hnojivo pro rajčata, které si jednoduše vyrobíte doma? A doslova za pár korun? Tak vyrazte s košíčkem a motyčkou ven na pampelišky.

Dorazilo jaro a s ním začala i každoroční „řehole" na zahradě. Spíše ale převažuje radost samozřejmě. Tak hurá po hlavě a s chutí do nové sezóny! Jistě máte plno předpěstovaných sazeniček zeleniny, včetně rajčat, a už se nemůžete dočkat první sklizně. Všichni také doufáme, že se nám letos obloukem vyhnou škůdci a nejrůznější choroby, ale kdo ví. My se dnes zaměříme na hnojivo z pampelišek. Že to slyšíte poprvé? Tak ho pojďte vyzkoušet!

Na jíchu je potřeba nasbírat cirka 2 kila pampelišek. Zdroj: OksAks / Shutterstock.com

Smetánka lékařská

Pampelišky najdete v České republice takřka všude. Jejich žluté květenství nás vítá každým jarem od dubna do června, poté se nám do vlasů vznáší ochmýřené nažky, kterým s oblibou říkáme padáčky či „paraglajdisti“. Jedná se o vytrvalé byliny, kterých se těžko ze zahrádky zbavujeme, protože jejich kořeny jsou neskutečně hluboké.

Co například z pampelišky připravit:

pampeliškový med

pampeliškový čaj

pampeliškový odvar

pampeliškový olej

pampeliškový sirup

Jaké účinky má pampeliška na lidský organismus:

snižuje hladinu cukru v krvi

snižuje hladinu cholesterolu

detoxikuje organismus

pozitivně působí při zánětech močových cest

užívá se při nechutenství

uleví při zácpě

zvyšuje tvorbu a vylučování žluči

POZOR, pampeliška se neužívá při zánětech žlučníku, ani při žlučníkových kamenech!

Pampeliškový čaj i med. To vše si můžete z rostlin dopřát. Zdroj: ArtCookStudio/shutterstock

Fantastické hnojivo z pampelišek

Vezměte si košík nebo kyblík s motyčkou a vyjděte na pampelišky někam do přírody, na zahradu nebo k sousedům. Motyčkou nebo rýčem vyjměte pampelišky i s kořeny a shromažďujte je v kyblíku. Poté je vysypte na hromádku a vhodným nástrojem (opět můžete použít motyku) nasekejte rostliny i s kořeny na kousky. Kousky pampelišek přendejte zpět do kbelíku, zalijte horkou vodou a nechte odpočinout přes noc. Druhý den scezenou vodu využijte na sazenice rajčat, ale připravené hnojivo můžete směle použít i na další části záhonu. Pampeliškový výluh dokonce prospěje i ovocným dřevinám!

Na výluh či jíchu sbírejte celé pampelišky i s kořeny. Zdroj: Shutterstock.com / Madeleine Steinbach

Jícha z pampelišek

Pokud dáte pampeliškám delší čas, tím lépe. Příprava tzv. pampeliškové jíchy sice zabere více času, ale má úplně jiné grády. Jíchy pomohou rostlinám v růstu, do určité míry je chrání před houbovým onemocněním a dokonce se jíchy zaleknou i někteří škůdci. Na 10 litrů vody je potřeba cca 2 kg pampelišek. Opět se rostliny rozsekají na kousky, dají se do větší nádoby a zalijí se 10 litry dešťové vody. V teplém počasí kvasí směs asi 14 dnů, pokud je chladněji, tak cca měsíc. Kýbl nepřekrývejte žádným víkem, ke kvašení je potřeba přísun vzduchu. Jestli máte strach, že se ve kbelíku něco utopí, natáhněte přes něj gázu nebo síťovinu. Hotovou jíchu poznáte podle toho, že se na hladině přestanou objevovat bublinky. Upozornění - výsledek je dosti smrdutý. Jícha je dost silná, při aplikaci se vyhýbejte listům rostlin. Před použitím je potřeba roztok zředit alespoň 1:10 s vodou!

Zdroje: living.iprima.cz, www.coopclub.cz, www.bylinkyprovsechny.cz