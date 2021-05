Štvou vás pampelišky v trávníku? Levný domácí postřik je vyhladí téměř přes noc

Krásný a udržovaný trávník je pýchou kteréhokoliv zahrádkáře. Každé oko oblaží a uklidňuje pohled na jeho svěží zelenou barvu a kromě toho se uprostřed zeleně i báječně odpočívá. Jak udržet trávník stále krásný a hustý? Věnujte mu maximální péči a pravidelnou úpravu. To se vždy vyplatí!

Neházejte flintu do žita

Příroda je mocná! Jsou občas situace, že přestože se staráte, jak můžete, není váš travnatý porost prostě takový, jaký byste si ho představovali. Čas od času se může stát, že místo udržovaného zeleného koberce máte na zahradě plochu plnou plevele, některá místa zasažená plísní nebo zničená chorobami či škůdci. Obnova je však vždy možná a nikdy na ní není pozdě!

S pampeliškou si poradí jednoduché hnojivo Zdroj: Profimedia

Trápí vás plevel či nežádoucí květena?

Zápolení s plevelem je na dlouhé lokte. Mnohokrát musíte být bezmezně trpěliví. Vždy platí pravidlo okamžitého zásahu a začít s jeho odstraňováním co nejdříve. Jak na to? Ať už vás sužuje plevel či jiné trávníkové deficity v okrasné nebo užitkové zahradě nebo oslabuje váš opečovávaný anglický trávník cokoliv, nedejte se!

Žlutý plevel v trávníku – Pampeliška

Krásná, žlutá, vyvolávající pohodu a úsměv. Už naši předkové si byli vědomi, že tenhle kvítek má něco do sebe. Častokrát jej využívali nejen jako okrasnou rostlinu do vázy, ale uměli si s ní poradit v kuchyni a také využít její léčebné vlastnosti.

Na adresu pampelišek je však možné často slyšet i kritiku, jak je to otravný a nevítaný plevel. Něco pravdy na tom je. Pampelišky jsou charakteristické neobvyklou odolností a jejich vegetační sezóna je od počínajícího jara až do brzkého podzimu. Jakmile se objeví první hřejivé paprsky slunce, jasně žluté kvítky vyraší ze země a v přírodě se vyskytují až do podzimních plískanic.

Pampeliška je obzvláště invazivní rostlina, která se rychle rozmnožuje, a to jak kořeny, tak i semenem. Trávníky miluje! Především ty s pravidelnou a dobrou závlahou.

Jak ji vyhubit bez chemie?

Patříte k těm, kteří neradi sahají po nejsilnějších hubících prostředcích plných jedů? Pak zkuste nevítaný pampeliškový plevel hubit jednoduchým a velice šetrným způsobem z domácích zdrojů.

Pampelišky v trávníku jsou sice krásné, ale jsou považovány za plevel Zdroj: Profimedia

Nejjednodušší variantou je pravidelná aplikace roztoku octa s vodou v poměru 1:3. Kyselina octová obsažená v kuchyňském octu se samozřejmě svými účinky nemůže srovnávat s totálními herbicidy. Ničí pouze listy plevele, nikoli kořeny. Proto je třeba postřik používat opakovaně a tak připravit pampelišku o zásoby energie. Hubící roztok můžete posílit i přidáním kyseliny citronové, tekutého mýdla nebo gelu na praní prádla. Budete mile překvapeni!

Ověřené babské rady doporučují také polít úporný plevel velkým panákem čistého alkoholu či vařící vodou.

Poctivá ruční práce

Efektivním a současně nejšetrnějším bojem s pampeliškou je i klasické ruční odstranění kořene. Znamená to zakleknout s motyčkou a pustit se do toho. Je však nutné vytáhnout celý kořen, a to právě u pampelišky není úplně jednoduché. Bez toho se vám žlutý nezmar může na zahradě objevit znovu.

