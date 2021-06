Co s paprikami a rajčaty právě teď: Postupy, které maximalizují úrodu

Je dávno po zmrzlých mužích, a i když je letos na mnohých místech chladněji, mrazíky už neočekáváme. Každý zahradník zná svoji lokalitu nejlépe, a proto sám zváží, kdy je nejpříhodnější doba. Konec května a začátek června už je obvykle dostatečně teplý. Je tedy čas vysazovat a chystat zahradu, okenní parapety, balkon i předzahrádku na letní teplejší a slunnější období. Pokud nejste nachystaní, tak pozor! Je za pět dvanáct, není už na co čekat.

Poslední přípravy

Ještě rychle zkontrolovat, co všechno je potřeba dokoupit a nachystat, a šup s nimi ven!

Pro pěstění rajčat a paprik potřebujeme sazenice, pěkné slunné místo na záhonku nebo květináče, u kterých stojí za zvážení, jestli nebudou vhodnější zavlažovací. Ideální je použití substrátu na papriky a rajčata, který je směsí rašelin a jílu, někdy kokosových vláken a podobně.

Rajská a papriková zahrada s bazalkou, oreganem a dalšími bylinkami bude lépe prosperovat Zdroj: Profimedia

Hnojivo zatím není potřeba, je již obsaženo v substrátu a další bude vhodné použít asi za šest týdnů. Na trhu je k výběru několik variant s průmyslovým i organickým hnojivem, pokud chceme praktikovat ekologické pěstění. Nezapomeňte, že rajčata musejí být sázena dostatečně hluboko. Časem, podle vzrůstu vámi vybraného typu rostlin, bude nutné zvolit dobrou podporu pro oba druhy. Mají tendenci se lámat a s váhou zvětšujících se plodů si samy neporadí. Částečně bychom rajčatům mohli pomoci, pokud bychom se rozhodli je sázet naležato. I to je možné a tento způsob se doporučuje především u přerostlých sazenic. Pokud zvolíte tuto variantu, dejte si později pozor při okopávání, abyste nepoškodili kořenový systém.

Co mají nejradši

Rajčata i papriky mají rády slunná stanoviště, což znamená spoustu přímého světla i 10 hodin denně. Prospívají, pokud je budete pořádně pravidelně zalévat. Půda by měla být stále vlhká, neměla by vysychat. A co ještě?

Také milují dobrou společnost! Ne, nežertuji.

Léty praxe se potvrzuje, že rajčatům i paprikám se daří spolu a vůbec nejlepší je doplnit je ještě bylinkami, které také využijete v kuchyni. Je to proto, že tyto rosltiny si vzájemně vyhovují a pozitivně ovlivňují růst, opylení, boj se škůdci atd.

Rajčata budou prospívat, pokud k nim přisadíte např. bazalku, petrželku, dobromysl neboli oregano, šalvěj, mátu nebo tymián. Papriky se doplňují s majoránkou, bazalkou i cibulkami.

Rajská a papriková zahrádka uvítá, když do ní vysázíte i bylinky. Zdroj: Profimedia

Vhodných kombinací rostlin je celá řada, často jde o další zeleniny, ale i okrasné květiny. Z přírodních hnojiv nepohrdnou kompostem, hnojem, ale také použitými sáčky čaje nebo banánovými slupkami, které jsou bohaté na draslík i vápník.