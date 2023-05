Pokud chcete sklízet velké papriky, musíte s jejich květy teď udělat zásadní věc

Na konci května už má většina zahradníků vysázené papriky ve sklenících, na záhonech nebo v nádobách. Kromě tepla, vody a hnojení papriky potřebují ještě jednu věc. Týká se to květů. Pokud chcete zvýšit úrodu paprik, nezapomeňte to udělat co nejdříve.

Základní potřeby paprik Papriky patří k teplomilným rostlinám. Naše babičky o paprikách říkávaly, že nohy mají mít v teplém vlhku a hlavu na slunci. Vysázení paprik na venkovním stanovišti bude od vás vyžadovat větší péči v zajištění teplotního komfortu. Pomocníkem bude netkaná textilie. Koncem května a začátkem června většinou nebývá pro papriky dostatečně teplo. V noci někdy teplota kolísá kolem dvanácti stupňů, což je pro růst paprik málo. Přikrývejte tedy důsledně navečer mladé papriky textilií. Pokud jsou studené i dny, nechte papriky přikryté i přes den. Nejen nízká teplota, ale i průvan paprikám vadí. Proto jim zajistěte chráněné místo. Všechny tyto podmínky pro pěstování se dají lépe kontrolovat ve skleníku nebo v pařeništi. V tomto videu z YouTube kanálu se dozvíte, jak pečovat o vysazené papriky: Redukce květů Ať papriky pěstujete na venkovních záhonech, sklenících nebo v nádobách, je dobré podpořit jejich úrodu redukcí květů. K této metodě sáhněte na začátku i na konci pěstební sezóny. Královské květy Při růstovém startu paprik se velice brzo na malé rostlině objeví terminální pupen – poupě. Naše babičky jim říkaly královské květy, protože jsou přisedlé na vrcholu stonku a připomínají královskou korunu. Kdy květy vylamovat První květy se objeví záhy, kdy ještě mladá rostlinka nestihla vyvinout dostatečný kořenový systém a listovou hmotu. Pokud první květy neodstraníme, energii vrhne do výživy a tvorby budoucích plodů. Ty nebudou kvalitní, protože mladá rostlinka se o ně nemůže ještě dostatečně postarat. Tím zpomalí biologické procesy, které vedou k růstu samotné rostliny. Dokonce se může stát, že paprika zakrní, anebo se její růst zpozdí natolik, že začne plodit pozdě a lusky nestačí dozrát. Vylamování prvních květů by mělo proběhnout velice brzo, nejlépe ještě v pěstebních květináčích před výsadbou. Pokud jste to nestihli, udělejte to hned po výsadbě na stanoviště. V další fázi růstu, kdy je rostlina dost silná a je připravena plodit, již není nutné květy vyštipovat. Pokud první květy paprik neodstraníme, energii rostlina vrhne do výživy a tvorby budoucích plodů,což vás připraví o část úrody. Zdroj: aaltair / Shutterstock Květy, které rostliny paprik nasadí v pozdním létě, je nutné také vyštipovat. Důvod je prostý. Vysilují mateční rostlinu a nasazené papriky tak nestačí dorůst a dozrát. Kromě květů vylámejte také malé plody, které jen berou rostlině energii a výživu. Na jaře se tedy překonejte a vyštípněte první květy, dokud je rostlina ještě v květináčích, nebo ihned po výsadbě na stanoviště. Nemusí vám jich být líto. Dejte raději přednost bohaté úrodě před pár ranými a nekvalitními lusky paprik. Zdroj informací: www.youtube.com