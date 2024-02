close info Profimedia

To bude radosti, až se začne váš parapet zelenat! Předpěstujte si papriky! Už je čas připravit si všechno, co bude k výsevu v únoru potřeba. Když se budete řídit osvědčenými radami, jistě to půjde jako po másle!

Výsev a předpěstování paprik na parapetu Těšíte se už, až to začne? Nejste sami. Po parapetech, sáčcích se semínky a lehkém substrátu vhodném ke klíčení pokukují mnozí z nás. Máte v plánu rajčata, okurky nebo snad papriky? Aby se vám semenáčky pěkně ujaly a vyrostly z nich krásné sazenice, musí také dobře naklíčit. Jak to zařídit, aby se dařil výsev paprik od začátku do konce? Podívejte, jak krásné papriky má Radek Aust v příspěvku, kterým vás provede legenda receptářů Přemek Podlaha. Na tento a další zajímavé videopříspěvky se můžete podívat na YouTube kanálu Receptář prima nápadů. Zdroj: Youtube Kdy začít s výsevem záleží na konečném stanovišti Výsev paprik není nijak náročná disciplína, pokud víte jak na to, případně čeho se vyvarovat. Semena paprik se vysévají zhruba deset týdnů před plánovaným přesazením do zahrady nebo skleníku či fóliovníku. Zatímco na chráněné stanoviště ve skleníku je možné dostatečně silné sazenice přesadit již v dubnu, na nechráněný záhon je nutné zimomřivé papriky přesadit až po zmrzlých čili nejdříve v polovině května. To znamená, že únor a první polovina března jsou ideální dobou pro výsev a předpěstování například na okenním parapetu, kde mají papriky ideální podmínky k růstu. close info Shutterstock zoom_in Výsev je možný i ze semen z čerstvých paprik, ale těžko budete zjištovat jaké podmínky právně tento druhy vyžaduje. Čím se řídit při výsevu paprik? K výsevu jsou třeba adekvátní nádoby a výsevní substrát. Ideální je lehký, méně výživný s neutrálním pH. Ujistěte se, že nejsou semena stará a vysejte zhruba ve dvoucentimetrových rozestupech do hloubky okolo půl centimetru. Mírně je přihrňte a udržujete substrát stále vlhký. Rad a tipů, jak se správně starat a postupovat při výsevu, je celá řada. Aby se všechno povedlo a semínka klíčila, můžete použít také jednoduchý trik. Pomůže nejen zalévání a rosení, ale také můžete nádoby překrýt folií, igelitem, případně plastovým víkem. Mírně zapařený substrát bude pomaleji vysychat a vzniknou tak i ideální podmínky pro klíčení. Během dvou týdnů semena vyklíčí. Pak víčko nebo folii sejměte a nezapomeňte pravidelně zalévat, především pokud je parapet nad radiátorem. Semenáčky je třeba chránit před teplotním šokem, který může způsobit například intenzivní větrání. Pokojová teplota paprikám maximálně vyhovuje, i když o něco nižší noční teploty jsou neméně vhodné. Na parapetu se nemusíte obávat o nedostatek světla, příliš vysoké či naopak nízké teploty. Až jsou semenáčky zhruba 7 cm vysoké a mají už pravé lístky, můžete je přesadit do vhodnějších, respektive hlubších nádob. Pokud se chcete přepichování vyhnout, vysévejte je samostatně rovnou do kelímků, kde bude mít rostlinka dostatečné místo na růst kořenového systému. Sazeničky snadno vypěstujete pěkně silné, zdravé a bez problémů je přesadíte až bude venku nebo ve skleníku dost teplo. Související články close Zahrada Únor ve skleníku: Vysejte ředkvičky, špenát i salát dle této rady a za chvíli sklízíte video close Zahrada Následky příliš časného hnojení trávníku vyděsí každého zahradníka. Kdy je na něj správný čas? video Zdroje: living.iprima.cz, receptyprimanapadu.cz

