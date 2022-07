Jak se spolehlivě zbavit pařezu v zahradě jednou provždy a téměř bez práce

Porazit strom není nikterak složité, k tomu nám poslouží motorová pila, ale co se zbylým pařezem? Odstranění pařezu už tak jednoduché není. Naopak je to pořádná zkouška fyzičky! Pár tipů, jak se zbavit pařezu bez toho, aniž byste při té dřině vypustili duši, pro vás máme!

Pařez je k vidění na mnoha místech zahrady a většinou je vysvětlení zcela primitivní – nikomu se nechce do tak namáhavé práce s krumpáčem a rýčem. Komu by se také chtělo. Koho tento zbytek po vzrostlém stromu irituje, ten se do akce s krumpáčem pustí, ale většina lidí ho nechá ladem a skladem. Co kdyby byl k dispozici způsob, jak se pařezu zbavit bez práce? Chcete ho znát? Tak směle do čtení.

Ze zahradních sukulentů snadno vytvoříte na pařezu atraktivní kompozici. Zdroj: schab / Shutterstock.com

Spěcháte?

Pro začátek si vytyčte časové období, které jste schopni pařezu dopřát. Pokud vás pařez nijak neobtěžuje, ale chcete se ho pomalu začít zbavovat, máte několik možností.

Uhyne sám – nechejte pracovat samotnou přírodu, pařez pomalu začne trouchnivět a za nějaký čas se rozpadne, ale doba je to často dlouhá.

Epsomská sůl – delší, ale efektivní proces. Použití hořké soli má výhodu v tom, že neohrožuje okolní půdu a je možné po odstranění pařezu vysadit něco nového. To se nedá říct o soli kamenné nebo louhu – ty sice pařez udolají taktéž, ale svým vysokým obsahem sodíku mohou znemožnit další výsadbu rostlin.

Následující postup opakujte každé 3 týdny. Navrtejte do pařezu hluboké díry, vsypte epsomskou sůl a velmi opatrně vlijte vodu, aby byla sůl vlhká. Dále se snažte co nejvíce obnažit postranní kořeny, na které také nasypte sůl a provlhčete ji (tím zabráníte přenosu živin do pařezu). Jakmile bude dřevo křehké a tmavé barvy, pařez už nejeví známky života a je mrtvý, tudíž už by jeho odstranění nemělo být těžké.

Epsomská, neboli hořká sůl pařez zahubí. Zdroj: Martina Unbehauen/Shutterstock.com

Kupovaný prostředek – v hobbymarketu seženete likvidátor pařezů v prášku, který pomáhá k rychlejšímu rozpadu pařezu. Vždy postupujte dle návodu.

Frézování – najmout si lze i firmu, která pařezy frézuje pod úroveň terénu. Jde o stroj s velkým brusným kotoučem, který dřevo prořezává a zanechává za sebou dřevní štěpku.

Močovina – navrtejte hluboké díry a vsypte do nich močovinu. Vše překryjte posekanou trávou.

Pozor!

Uvádí se i tzv. vypalovaní pařezu, které je ale velice riskantní a snadno může dojít k požáru, proto tuto metodu příliš nedoporučujeme, a pokud se pro ní rozhodnete, dbejte na bezpečnost, ať nedojde k maléru.

Jiné řešení, proč ne

Jestliže nechcete pařez likvidovat, popřemýšlejte o jeho dalším využití:

Květináč – motorovou pilou vytvořte do pařezu prohlubeň, nasypete zeminu a osaďte. Skvěle se v pařezovém květináči vyjímají netřesky, ale i bohyška. Pokud chcete trochu rozmanitosti, vysázejte sezónní rostliny a měňte je spolu s ročním obdobím. Jestli se nechcete namáhat ani s motorovou pilou a otvorem, položte na pařez nějakou hezkou nádobu s vybranými rostlinami.

Z pařezu lze vytvořit i roztomilý domeček pro skřítky, děti budou nadšené! Zdroj: Kristýna Průchová

Houby – pařez může sloužit i k pěstování hub. Vrtačkou udělejte do pařezu díry a naočkujte zvolenou houbou. K tomuto účelu se využívá například hlíva ústřičná, Jidášovo ucho nebo penízovka sametonohá. Jelikož houby rozkládají dřevo, smáznete dvě mouchy jednou ranou.

Domeček pro skřítky – máte děti? Vytvořte jim bydlení pro skřítky a trpaslíky, budou nadšené a každé návštěvě budou vytvořený domeček ukazovat.

Stolek – z pařezu si můžete vytvořit i odkládací stoleček na skleničku vína či piva. Může být „jen tak“ přírodní, anebo si ho můžete nadekorovat například mozaikou.

