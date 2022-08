Většina lidí dělá zásadní chybu a dává staré brambory na kompost. Ničí ho tím

Chcete se zbavit starých brambor a uvažujete, že je zkrátka a dobře hodíte do kompostu? Pak na to zapomeňte, pokud brambory pečlivě nezlikvidujete, kompost tím můžete znehodnotit.

Pokud si myslíte, že na to vyzrajete tím, že je nakrájíte na malé kousky, tak i to je omyl, ani malé kousky nepomohou. Nakrojená strana se totiž zatáhne a ze strany, kde je ještě neporušená slupka, začne klíčit nová rostlinka brambory.

Pořádně zlikvidovat zbytky brambor můžete pomocí drtiče na odpadky nebo přístroje na přípravu šrotu, který je rozemele. Pouze pokud jsou brambory takřka ve skupenství kaše, mohou přijít na kompost. Těmto bramborám už nové naklíčení nehrozí.

Brambory je třeba před kompostováním náležitě připravit. Zdroj: Shutterstock

Brambory rozemelte na kaši nebo strčte do šrotovacího stroje

Rozemleté brambory na kaši pak můžete hodit na kompost nebo zaorat do pole. Jsou totiž skvělým hnojivem pro přípravu půdy na další sezónu. Poté, co do pole brambory vyklopíte, zaorejte je rychle, je to třeba, pokud chcete, aby měly kýžený efekt.

Pamatujte, že se nejedná jen o brambory, ale jakoukoliv zeleninu, kterou chcete dát na kompost, vždy je lepší ji rozemlít. Její rozkládání je totiž takto rychlejší a navíc ušetříte drahocenné místo v kompostéru.

Brambory na kompostu snadno vyklíčí a zakoření. Zdroj: Shutterstock

Skvělý je i kvalitní stroj na šrotování, kam můžete strčit klidně i velké kusy kukuřice a její objem zmenšíte klidně až o 90 % oproti původnímu objemu. Díky kvalitnímu šrotování je kompost rychleji připraven na hnojení na příští rok a vy tak nemusíte čekat, až se o rozklad postará příroda.

Pokud nemáte stroj, postačí sekačka se sběrným košem

Pokud žádný stroj nemáte, pomůže i sekačka se sběrným košem, ta totiž dokáže rozsekat i brambory, anebo použijte zahradní štěpkovač na odřezané větve ze stromků a keřů.

Pamatujte že do kompostu rozhodně nepatří zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, textil, fekálie savců, chemicky ošetřené zbytky a ani piliny.

Naopak do něj patří všechny organické odpady ze dvora, zahrady i domácnosti. Ideální je pro bohatý kompost různorodá směs materiálů. Můžete tam přidávat i posekanou trávu a trus býložravých zvířat.

