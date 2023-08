Pažitka je téměř nezničitelná. Musíte se ji jen naučit správně stříhat

Pažitka je oblíbená bylinka, která se používá v mnoha pokrmech. Nejenže jim dá ten správný říz, ale zároveň je bohatá na vitamíny a minerály. Její pěstování je naprosto nenáročné a pokud budete dbát i o její správné stříhání, lépe řečeno řez, budete se neustále těšit z její bohaté úrody.

Chuť a využití pažitky

Úzké listy pažitky se svou výraznou chutí jsou nejen významnou bylinkou pro kulinářské účely, ale také se jedná o poměrně odolnou rostlinu, která k pěstování nevyžaduje nijak náročné podmínky. Je možné ji pěstovat jak na záhoně, tak i v květináči, nebo na okenním parapetu. Pokud však chcete z pažitky vytěžit co nejvíce, aby vám vydržela dlouho a byla zdravá, je nutné ji správně stříhat. Poradíme vám, jak na to.

Jak správně stříhat bylinky? To se dozvíte z následujícího videa:

Nenáročná a plná zdraví

Pažitka je bylinka, která se často označuje za zázračnou. Její využití v kuchyni je opravdu široké, a to od ozdobení jídel po přidání do salátů, polévek, k masu i do mnoha pomazánek. Kromě toho má vynikající nutriční hodnoty. Obsahuje vitamíny A, C, E, také draslík a další zajímavé živiny. Kromě natě se využívají také její květy, které mají jemnější chuť.

Jedním z největších benefitů pažitky je však její schopnost přežít různé podmínky a nepříznivé okolnosti. Pokud se tedy chcete stát pyšnými pěstiteli vlastního úrodného pažitkového záhonu nebo truhlíku, máme pro vás několik zajímavých tipů nejen na její pěstování, ale i stříhání.

Jedním z největších benefitů pažitky je však její schopnost přežít různé podmínky a nepříznivé okolnosti. Zdroj: Shutterstock

Vhodné stanoviště

Pažitka preferuje světlé a slunné stanoviště, ale zároveň snáší i mírný polostín. Proto ji pěstujte na zahradě právě v těchto lokalitách a doma je ideální umístit ji k oknu na parapet, kde dostane dostatek světla.

V jaké půdě se pažitce daří

Přestože je pažitka na půdu nenáročná, preferuje lehkou a propustnou zeminu. Vhodná je směs zahrnující zahradní zeminu a substrát pro květiny. Můžete ji pěstovat jak v zahradě, tak v květináči na balkoně či okně. Je mrazuvzdorná a odolá i suchu.

A co zálivka?

Přestože pažitka nějaké to sucho přežije, pokud ji máte v květináči, zalévejte ji pravidelně, aby byla půda stále vlhká, ale ne přemokřená. Při zalévání dbejte na to, aby voda nepřicházela do styku s listy, protože by to mohlo vést k jejich hnědnutí.

Pažitka vydrží na jednom místě i několik let. Zdroj: Del Boy / Shutterstock.com

Jak stříhat pažitku

Stříhání pažitky můžete provádět během celého roku. Vyvarujte se používání nůžek, to by rostlině značně uškodilo. Řez by byl totiž nerovný, a proto raději využijte ostrý nůž. Listy byste měli zkrátit tak, aby na rostlině zůstal jen krátký 2 až 4 cm trs. Pokud byste nechali pažitku příliš dlouhou, mohla by vyschnout a další úrody byste se už nemuseli dočkat. Nikdy neprovádějte řez za deště, protože listy by mohly začít zahnívat.

Během sezóny stříhejte pažitku častěji, její výhonky budou jemnější chuti. Poslední zkrácení proveďte počátkem podzimu, pažitka bude mít ještě před prvními mrazy čas na to, aby se dobře rozrostla a vyvinula si silný kořenový systém pro celé zimní období. Další stříhání je vhodné provést až na jaře, kdy byste měli odstranit všechny suché části rostliny.

Zdroje: www.pestitelka.cz, www.novinky.cz, www.vitalia.cz