Johana Dahlová 3. 10. 2023 8:30 clock 3 minuty video

Proč byste si měli rozmyslet co s pažitkou? Vyrýt ji, anebo nechat v zemi? Možná by se hodilo ji vykopat, alespoň její část. Můžete ji totiž zkusit rychlit a mít ji doma po ruce celou zimu. Podíváme se společně, jak na to.

Máte dvě možnosti. Buď si poslední pažitku nasekejte a zmrazte nebo připravte trsy na rychlení. Pak ji budete mít čerstvou celou zimu a budete si moci připravit třeba pažitkovou omáčku podle tohoto videa z Kuchyně Lidlu. Roman Paulus představuje klasický vídeňský recept na pažitkovou omáčku. Zdroj: Youtube Vykopejte v říjnu pažitku Pažitka, někde se jí říká také šnytlík, je vynikající cibulovina, jejíž nať se hodí do spousty jídel. U nás je nejen oblíbená, ale také běžná. Víte, co s ní udělat na podzim? Proč mít pažitku i v zimě? Mít vlastní pažitku, a to i v zimě, bylo dříve důležitější než dnes, kdy si můžeme koupit řadu čerstvých, ve sklenících pěstovaných druhů bylinek během celého roku. Čerstvá rychlená pažitka však dříve nabízela nejen chuť, ale také nezbytné vitaminy a minerály, které byly v zimních měsících hůře dostupné. V případě pažitky jde především o vitaminy A, C a K, ale také množství antioxidantů a látek podporujících zdraví srdce. Abyste mohli pažitku rychlit, můžete ji vykopat i později během dní, kdy nemrzne, ale právě říjen je ideální dobou, kdy je možné nachystat pažitku na rychlení. Mohlo by se sice zdát, že stačí trs vykopat a přenést dovnitř, ale tak to skutečně není. Pažitka na podzim usychá a je schopná růstu zase po přemrznutí. close info Anna Shepulova / Shutterstock zoom_in Pažitku můžete mít i uprostřed zimy. Jak připravit pažitku k rychlení? Celý trs nebo jen jeho část vykopejte ze záhonu. Očistěte jej od zeminy i porušených, hnijících nebo napadených částí, ale nať neodřezávejte. Použijte zahradní substrát a ujistěte se, že je rostlina stejně hluboko, jako byla v záhonu. Trsy přesaďte do květináče, který můžete mít později doma na vnitřním parapetu. Anebo nechejte trsy venku a přesaďte je až před tím, než je budete chtít rychlit uvnitř. close info Shutterstock zoom_in Rychlená pažitka se dá sklízet celou zimu. Květináče s přesazenou pažitkou musí projít před rychlením alespoň třídenním mrazem, proto je před chladem rozhodně nechraňte. Následně je nutné nechat rostlinu alespoň jeden měsíc v klidu. Až poté je možné začít s rychlením v pokojových teplotách. Sklizeň po celou zimu na okenním parapetu Po přesunutí do bytu pažitku zalévejte jen mírně a umístěte ji na parapet, kde bude mít teplo a světlo, ale ne přímé jižní slunce. Rychlenou pažitku je možné sklízet v okamžiku, kdy dosahuje zhruba 10 cm a následně po celou zimu až do jara. V příští sezoně ji můžete opět vrátit do záhonu, ale bude vysílená, a proto je vhodné nesklízet ji. Související články close Zahrada Maceška tygří: Osázejte jí teď podzimní truhlíky, nádherně pokvete až do mrazů close Domov a bydlení Skladovat jablka v paneláku? Jde, to, říká odborník, stačí mít správnou bedýnku a pečicí papír Zdroje: toprecepty.cz, living.iprima.cz

