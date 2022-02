Péče o orchideje v zimě: Pozor! I doma je můžete spálit a zničit jarní květy

Oblíbené orchideje jsou sice daleko méně náročné, než se mnozí domnívají, ale i ony potřebují péči. Zejména v zimě je nutné se o ně postarat a zacházet s nimi opatrně, aby se nespálily a na jaře nás zase obdařily nádhernými barevnými květy.

Ač jsou orchideje poměrně nenáročné na domácí pěstování, je potřeba s nimi zacházet opatrně, protože zejména jejich květy jsou křehké. Orchidejí existuje mnoho druhů, takže ke každé z nich je třeba přistupovat podle jejích nároků. Květiny vydrží v plném květu v interiéru klidně dva až tři měsíce a venku v létě až tři měsíce. Aby byla doba jejich kvetení co nejdelší, je potřeba reagovat na to, co potřebují. Věděli jste, že orchideje by měly být umístěny v místnostech, které jsou přirozeně vlhčí, jako jsou koupelna nebo kuchyně?

V zimě vyžadují orchideje péči. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock

Klíčem je přirozené prostředí

"I když jsou orchideje nádherné pokojové rostliny, které jsou v domácnostech již léta oblíbené díky svým nádherným květům, není žádným tajemstvím, že mají specifické nároky. Proto je potřeba s nimi zacházet opatrně. Klíčem k úspěchu je prostředí, kde květiny pěstujeme. V přirozeném prostředí jsou orchideje většinou buď epifytické, tedy rostou na stromech, nebo litofytické, což znamená, že rostou na skalách,“ říká odbornice na orchideje Milada Kloubková. "Většina orchidejí přirozeně roste vysoko v korunách deštných pralesů na tvrdé kůře, nikoliv na zemi v půdě. A na to by měli dbát i jejich majitelé. Proto by se měli snažit toto prostředí napodobit a vždy orchideje pěstovat v květináčích se specifickým substrátem na bázi kůry, který podporuje provzdušňování kořenů a drenáž, aby se zabránilo přemokření rostliny.“

Kořeny jsou základ

Kořeny orchidejí v mokrém substrátu snadno uhnijí, proto je dobré nechat rostlinu vždy mezi zaléváním vyschnout. I když jsou náchylné k přemokření, většinu vlhkosti získávají ze vzduchu. Proto je pro ně lepší vysoká vlhkost vzduchu, takže je doporučeno jim denně mlžit listy i kořeny, nebo orchidej umístit vedle misky s mokrými oblázky. Díky nim se totiž zvýší vzdušná vlhkost.

Pěstitelé orchidejí by měli dbát i na množství slunečního světla. Navíc je květiny vždy dobré chránit před nepříznivými vlivy. Pro orchidej je tak nejlepší jasné, ale ne přímé sluneční světlo, protože na odpoledním zimním slunci se mohou i spálit.

Orchideje máme většinou v paměti coby rozkvetlé nádherné květiny, pravdou ale je, že zejména v zahradách kvetou jen jednou za rok. Zdroj: Sornram Yamtanom / Shutterstock

Květy většinou jen jednou za rok

Orchideje máme většinou v paměti coby rozkvetlé nádherné květiny, pravdou ale je, že zejména v zahradách kvetou jen jednou za rok. Jejich nutriční potřeby jsou totiž jedinečné a potřebují hnojení jak v době květu, tak i v době vegetačního klidu. Hnojivo se přitom doporučuje nalévat vždy do vody na zálivku. „Jakmile květy opadají, povzbudíme orchideje k dalšími sezonnímu kvetení tím, že seřízneme celý květní stonek a v době vegetačního klidu se o květinu budeme starat jako obvykle,“ radí Milada Kloubková.

Kořeny orchidejí v mokrém substrátu snadno uhnijí, proto je dobré nechat rostlinu vždy mezi zaléváním vyschnout. Zdroj: weerastudio / Shutterstock

Pozor na svilušky a komáry

Častým problémem pokojových rostlin jsou také brouci, zejména v zimních měsících, kdy mohou být náchylnější k napadení. Problémem jsou hlavně svilušky. Abychom orchideje před nimi ochránili, je doporučeno je zalévat zespodu tak, aby vrchní část substrátu zůstala suchá. Tím se zabrání sviluškám v kladení vajíček. Před každým dalším zaléváním bychom měli nechat půdu vyschnout.

Pamatujte, že i u nádherných orchidejí platí, že čím lépe se o ně postaráme přes zimu, tím více se z nich budeme radovat v době vegetačního období.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, adbz.cz/zahrada, www.kupi.cz, hobby.blesk.cz