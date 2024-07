Chcete mít na zahradě růže v plném květu až do konce sezóny? Máme pro vás tip, jak se o ně postarat právě teď v létě.

Patříte k pěstitelům růží? Není divu! Patří mezi královny květin a svým nepřehlédnutelným vzhledem zdobí zahrady téměř po celém světě.

Pokud si jejich nádherných květů chcete užívat až do konce září, je důležité jim dodat nejen správné podmínky k životu, ale stejně tak zajistit dostatečný přísun potřebných živin. Zkuste to tak, jak už to dělaly naše babičky a využijte obyčejný trus.

Chcete se dozvědět vše o letní péči o růže? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Naše krásná zahrada:

Zdroj: Youtube

Růže vyžadují živiny

Růže jsou náročné na pravidelnou dávku živin, a to hlavně v období kvetení. Nemusíte však zbytečně utrácet za předražená hnojiva, která jsou navíc plná chemie. Skvělým řešením je zvířecí trus, který funguje jako dokonalé přírodní hnojivo.

close info Shutterstock.com zoom_in Slepičince obsahují hodně dusíku.

Slepičince

Na růže působí velmi blahodárně slepičí trus. Nikdy ho však nepoužívejte v čerstvém stavu. Jedná se totiž o značně koncentrované hnojivo a musí se používat s rozvahou. Slepičí trus musí být zestárlý, ten lze bezpečně aplikovat kolem růží bez rizika, že by došlo k popálení kořenového systému. Jaké hlavní a důležité látky pro růže obsahuje?

Dusík

Slepičince jsou cenným zdrojem dusíku. Průměrně ho tento trus obsahuje 16,5 %. Dusík v rostlinách podporuje růst zelené hmoty a neexistovala by bez něj žádná fotosyntéza. Růže by uhynula dříve, než by stihla růst. Díky dusíku je květina značně silnější a odolnější.

Draslík

Draslíku je v trusu cca 8,5 %. Tento prvek zajišťuje správné fungování rostliny. V případě, že ho mají růže nedostatek, dochází k osychání okrajů listů. Zpomalí se totiž odpařování vody a teplota listů se zvýší natolik, že se jejich buňky postupně spálí.

Fosfor

Trus obsahuje také nepostradatelný fosfor, a to v podobě kyseliny fosforečné. Jeho množství se pohybuje okolo 16 %. Působí blahodárně na bohatou násadu poupat a následných zdravých květů.

Vápník

Tento prvek má v trusu největší zastoupení, a to celých 25 %. Vápník zpevňuje buňky rostliny a reguluje správný přenos vody a živin.

Jak si vyrobit hnojivo ze slepičinců

Výroba tohoto domácího hnojiva není nijak obtížná a zvládne ji opravdu každý. Jak bylo zmíněno, nikdy nepoužívejte trus čerstvý. Vložte jej do velkého plastového sudu cca 30 l, dolejte vodou a nechte 2 týdny kvasit. Hotové hnojivo průběžně odebírejte a před použitím nařeďte v poměru 1: 10 s vodou. Vykvašené slepičince jsou totiž velmi silné. Stejně tak můžete použít koupené granule.

close info shutterstock zoom_in Růžím prospívá i ovčí i kravský hnůj.

Ovčí i kravský hnůj

Podobně je na tom se svým složením i ovčí i kravský hnůj. Růže potřebují každou sezónu půdu doplňovat o organickou hmotou, a právě ovčí či kravský hnůj jim nesmírně prospěje. Nahradí živiny, které již růže odebraly. Obě suroviny se využívají podobným způsobem jako slepičince a samozřejmě je získáte též v podobě granulí.

