Jaká by měla být péče o trávník na podzim a jakou mu dát péči, aby byl v další sezóně zase krásný a „fresh“? Máme pro vás hned několik tipů!

S příchodem podzimu je důležité věnovat na zahradě zvláštní péči trávníku. Jeho správná údržba na sklonku roku vám zaručí, že přečká zimu bez poškození a na jaře bude opět v plné kondici. Jaké kroky byste tedy měli podniknout a jak přesně se o trávník postarat?

Poslední sekání

Nikdy byste neměli zapomenout trávu před zimou posekat. Trávník přestává růst při teplotě okolo 7 °C a do té doby je stále potřeba jej zkracovat. Poslední sekání je důležité, abyste zabránili jeho nadměrnému vzrůstu, který by mohl přispět ke vzniku plísní a dalších nežádoucích problémů. Ideální výška, jakou by trávník měl mít po posledním sekání, je 4 až 5 cm. Kratší porost by mohl mít tendence vymrzat.

Nikdy byste neměli zapomenout trávu před zimou posekat.

Provzdušnění

Na podzim je také nutné trávník provzdušnit. Díky tomu jej vyčistíte od případné plsti a zbytků posečené trávy. Provzdušnění pomůže trávníku zlepšit průnik vzduchu, vody a živin ke kořenům a omezíte i následné prorůstání nežádoucího plevele.

Použít k tomu lze vertikutátor, speciální duté vidle, v lehčí půdě jsou ideální volbou vertikutační hrábě. Nejlepší čas nastává dle počasí koncem září nebo během října. V zimě by měl trávník odpočívat, ale na jaře tento proces znovu zopakujte.

Pískování

Kromě vertikutace lze zlepšit strukturu a propustnost půdy také pískováním. Můžete využít ostrohranný křemičitý písek o velikosti zrn 0,5 až 2 mm. Na m² ho budete potřebovat asi 4 až 9 l. Zrnka písku by měla být nejen jemná, ale také bez příměsi vápna a jílovitých částic. Rozhrňte ho po celé ploše trávníku rovnoměrně.

Odstranění listí

Před nástupem zimy je nutné odstranit z trávníků veškeré spadané listí, větvičky a další případné nečistoty, které by se snadno mohly stát zdrojem nežádoucích chorob jako jsou plísně a hniloby. Trávník by měl mít stálý přístup k potřebnému světlu i vzduchu.

Před nástupem zimy je nutné odstranit z trávníků veškeré spadané listí, větvičky a další případné nečistoty.

Hnojení

Pro přípravu trávníku na zimu je klíčové i podzimní hnojení. Správně pohnojený trávník je totiž odolnější vůči houbovým chorobám. V tomto období vždy použijte hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které posiluje vyzrávání rostlinných pletiv. Může aplikovat i kompost. Hnojte ideálně v období od září do konce listopadu a poté nechte trávník odpočívat až do jara.

Dosévání

V případě, že máte na trávníku holá místa, je podzim ideálním časem na dosévání. Používejte pouze osivo určené pro dosev, které se liší od osiva vhodného na zakládání nového trávníku.

Zavlažování

Přestože se na podzim snižuje teplota vzduchu, trávník stále potřebuje dostatečné množství vláhy, která je důležitá pro jeho správný růst a pomůže kořenům, aby se lépe připravily na zimu.

