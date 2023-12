Vánoční hvězda je klasika. Bohužel málokomu vydrží déle než do konce zimních svátků. V čem je problém?

Když jí kupujete, tak vypadá skvěle. A není divu! Vánoční hvězda, nebo-li pryšec nádherný je v adventním časem hrdinou květinových stánků. Jeho rudé listy srší energií a nikoho nenapadlo, že by mohli jednoho dne uvadnout a opadat… Jenže bohužel, tenhle scénář je stále častější. Proto většina novopečených majitelů vánočních hvězd počítá s tím, že „červená paráda“ vydrží jen nějaký čas a pak uvadne. Jak tomu můžete předejít?

Na videu Plant Lady Prague najdete pár tipů, jak se starat o pryšec, aby vám vydržel až do Vánoc. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Zimomřivka a choulostivka

Předně byste měli vědět, že pryšec pochází z Mexika, kde roste v různých rozměrech (buďto jako strom nebo keř) a také v bohatých barevných variacích. Květináčová forma pryšce se dostala do Evropy poměrně nedávno, ale i tak si zachovala své vlastnosti exotické krásky. Proto mějte na paměti, že rostlinka nesnáší mráz a přílišný průvan! Proto si ji NIKDY nekupujte u venkovních stánků, i když je za super cenu. Také se při nákupu vánoční hvězdy zaměřte na kvalitu listů, které by měly být neporušené a sytě barevné. Ukořistili jste krásný pryšec v květináči? Pak máte napůl vyhráno…

Pryšec nádherný má rád stabilní teplotu.

Ideální místo: parapet

Rostlinku při návratu domů umístěte do místnosti, která má stabilní teplotu. Pryšec totiž nesnáší teplotní výkyvy, takže pokud šetříte na topení nebo jste závislí na kamnech, není tahle rostlinka pro vás to pravé ořechové. Vánoční hvězda potřebuje stabilní klima, alespoň o teplotě 15 až 22 °C. Své exotické spolubydlící byste měli dopřát také klidné a světlé místo, proto pryšce doporučují okenní parapet. Ale pozor – jakmile začnete větrat, rostlinku odneste do bezpečí. Zároveň si ověřte, že pod vaším oknem není topení, protože vánoční hvězda doslova nesnáší suchý vzduch.

Podle listů poznáte, jakse rostlinka cítí.

Se zálivkou opatrně

Jak vidíte, skamarádit se s „mexickým symbolem Vánoc“ není zrovna jednoduché. Nicméně pokud ho dobře „ubytujete“ máte šanci, že spolu budete vycházet. Ale je tu ještě jedna drobnost: zálivka. Vánoční hvězda si potrpí na malou, nicméně pravidelnou zálivku. Ale v žádném případě jí nedávejte kvanta vody, protože přemokření nebo stojatá voda v květináči by mohl pro choulostivý pryšec znamenat rozsudek smrti.

Čím je pryšec menší, tím více potřebuje zálivky.

Mrňousové pijí víc…

Pěstitelé varují, že menší druhy vánočních hvězd rychle vysychají, proto potřebují pár kapek vody každý den, u větších exemplářů stačí jednou za dva až tři dny. Pokud vaší rostlince začnou žloutnout a opadávat listy, je to znakem toho, že jste v zalévání polevili a pryšec začíná usychat. Tak nezapomeňte mít raději plnou konev vždycky někde po ruce!

Zdroje: www.modernizahrada.com, www.seznamzpravy.cz