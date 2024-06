Máte na zahradě vinnou révu a těšíte se na bohatou sklizeň sladkých hroznů? Pak je důležité věnovat se její správné péči. Kromě pravidelné závlahy a dodávání potřebných živin je klíčové provádět tzv. osečkování. Možná jste o tomto úkonu ještě neslyšeli, ale pokud ho zanedbáváte, sami se připravujete o kvalitní úrodu. Co přesně osečkování znamená a proč je červen tou nejlepší dobou k jeho provedení?

Vinná réva právě nyní, v červnu, prochází intenzivním růstem a květem. Pokud letošní mráz nepoškodil vaše rostliny, je načase se o révu postarat. Nechat letorosty růst, jak se jim zlíbí, by mohlo vést k nižší sklizni.

Právě teď je ideální čas k zakrácení letorostů, čímž se zlepší kvalita hroznů a celkový zdravotní stav rostliny. Tento proces, známý jako osečkování, je klíčovou součástí tzv. zelených prací ve vinohradu.

Na video od Skuteč-Dovolená o tom, jak na léto stříhat vinnou révu, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Osečkování přináší velké výhody

Osečkování vinné révy má mnoho výhod. Zlepšuje výnos, cukernatost, strukturu a kvalitu hroznů. Jde o proces, při kterém se odstraňují konce letorostů. Současně s tím se odstraňují i všechny nemocné, napadené nebo poškozené letorosty, které by mohly být zdrojem houbových chorob.

Správně provedené osečkování by mělo zajistit, že nad nejvyšším hroznem na letorostu zůstane alespoň osm listů. Takto ošetřená réva lépe využije sluneční svit, omezí nadměrný výpar vody a zlepší se výživa hroznů, což vede k vyšší sklizni.

Při osečkování je důležité dodržovat správné postupy. Největším rizikem je odstranění příliš mnoha listů, což by mohlo vést k nižší sklizni. Je třeba postupovat opatrně a myslet na to, že méně je někdy více.

Osečkování provádíme buď před kvetením, což platí hlavně pro bujně rostoucí odrůdy, nebo po odkvětu, když se letorosty ještě nezačaly ohýbat k zemi a listy si nezačaly navzájem stínit. Při vysoké hustotě olistění by v případě vlhkého počasí hrozilo šíření houbových chorob.

K osečkování se nejčastěji používají zahradnické nůžky, někteří vinaři využívají srp. Ve velkých vinohradech se tento úkon provádí mechanizovaně. Abychom udrželi révu vzdušnou a přiměřeně hustou, je potřeba osečkovat zhruba dvakrát během vegetačního období.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Jak se starat o vinnou révu před létem?

Nezapomeňte na správnou závlahu

Další důležitou součástí péče o vinnou révu je správná závlaha. Během intenzivního růstu a zrání plodů potřebuje réva dostatek vody, ale nesmíme ji přelévat. Půda by měla být vlhká, ale ne přemokřená, jinak by mohly kořeny začít zahnívat, což by vedlo k výraznému poklesu úrody.

Vinná réva je náročná rostlina, která vyžaduje pravidelnou a pečlivou péči. Správné osečkování a závlaha jsou klíčové pro dosažení bohaté sklizně kvalitních hroznů. Pokud se budete řídit těmito radami a nezanedbáte péči o svou révu, můžete se těšit na bohatou a chutnou úrodu. Osečkování je sice náročný úkon, ale jeho výsledky za to rozhodně stojí.

V závěru je tedy důležité připomenout, že péče o vinnou révu není jen o zalévání a dodávání živin. Správné osečkování a udržování vhodných podmínek pro růst a zrání hroznů jsou klíčovými faktory, které ovlivňují kvalitu a množství vaší úrody. Pokud se budete řídit těmito zásadami, vaše vinná réva vám to bohatě oplatí.

Zdroj: www.youtube.com, www.nkz.cz