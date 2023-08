2 běžné rostliny, které vypudí klíšťata z vaší zahrady. Málokdo to o nich ví

Letní posezení na zahradě s rodinou, knížkou nebo s přáteli by mělo být klidným a bezpečným odpočinkem. Bohužel ale i takové chvíle s sebou mohou přinést nepříjemné momenty třeba v podobě přisátého klíštěte. Naštěstí je ale příroda natolik moudrá, že nám nabízí vlastní obranu proti těmto obávaným parazitům. Stačí si na zahradu vysadit třeba rozmarýn, pelyněk nebo některé další druhy rostlin.

Zahrada dnes většinou neslouží jen k pěstování zeleniny a ovoce, ale plní také odpočinkovou funkci. Chceme tady relaxovat a nabírat síly do další práce. To je samozřejmě báječné, ale jen do té doby, než na těle objevíme klíště nebo najdeme kousance od blechy. Není to naše chyba, blechy mohou na zahradu přinést třeba ježci, kteří jich mívají plný pichlavý kožíšek. I přesto, že jim v pohybu po zahradě jen těžko zabráníme, můžeme se pokusit odradit tyto parazity v usazení se právě na našem pozemku.

Co blechy a klíšťata nesnesou?

Stejně jako nejrůznější jiný hmyz a dokonce i zvířata, mají i zmiňovaní parazité, živící se kromě jiného i naší krví, odpor k některým rostlinám. Příkladem mohou být pelyněk a rozmarýn, jejichž vůně ani blechám a ani klíšťatům určitě nejde pod nos. Jejich výhodou navíc je, že je můžeme vysadit téměř kamkoliv.

Pelyněk je dobrá volba

Rozhodneme-li se pro pelyněk, určitě neuděláme chybu. Tahle aromatická bylina je v našich krajích dobře usazená a podmínky jí zde vyhovují. Nejběžněji se u nás vyskytuje pelyněk černobýl, ale odborníci rozeznávají více než patnáct dalších druhů, z nichž některé jsou chráněné. Výhodou pelyňku je fakt, že snese i podmínky, které jsou pro jiné rostliny nevhodné.

Po nějakou dobu se vyrovná se suchem i nižším obsahem živin v půdě. Přesto nám pomůže v boji s parazity a navíc nabídne svoji léčivou moc, kterou velmi dobře znali a často využívali naši předci. Oceníme jej můžeme hlavně při poruchách zažívání a kromě vnějších parazitů si poradí i s těmi vnitřními. Jediné, na co bychom si měli dát pozor, je pyl z jeho květů, který může u některých lidí vyvolávat alergii.

Rozmarýn využijeme i v kuchyni

Pokud takového alergika v rodině máte, pak bude lepší volbou pomocníka v boji proti klíšťatům a blechám rozmarýn. I v tomto případě jde o bylinku, kterou můžeme využít více způsoby. Ani rozmarýn není nijak náročný na podmínky, v nichž poroste.

Navíc patří mezi oblíbené bylinky, využívané v kuchyni. Díky obsahu vitamínů a minerálů pomáhá při problémech, spojených s onemocněním dýchacích cest, má protizánětlivé účinky, pomáhá v prevenci proti Alzheimerově chorobě, a dokonce jej řadíme k nejsilnějším antidepresivům, jaké nám příroda nabízí.

Ani to ještě není všechno, na jeho užívání bychom neměli zapomenout při trávicích problémech, nízkém krevním tlaku, ale také při poruchách krevního oběhu, či obyčejném nachlazení. Kdo by nechtěl mít na zahradě takto univerzálního pomocníka a ochránce?

Další bojovníci po našem boku

Zmiňované dvě rostlinky jsou možná v boji s parazity jedny z nejúčinnějších, ale rozhodně nejde o jediné bojovníky, kterými se můžeme na zahradě obklopit. Podobně bude působit nádherná a aromatická levandule, máta, oregano nebo tymián. Z rostlin, které většinou pěstujeme jen kvůli jejich krásným květům, jsou to pak třeba pelargónie nebo chryzantémy.

Jak je vidět, na blechy a klíšťata nejsme sami. Než poběžíme do obchodu pro repelent ve spreji, bude dobré zamyslet se a vysadit na zahradu ty správné rostliny. Pravděpodobně nás většiny možných problémů zbaví.

