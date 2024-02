Bazalka je rostlina, se kterou se dá vylepšit prakticky každé jídlo, a někdy i pití. Co ale dělat, abyste se z ní mohli těšit celý rok? Podívejte se, jak správně pěstovat bazalku. Můžete to udělat z pohodlí domova.

Bazalka je magická rostlina, která má neuvěřitelně příjemné aroma. Co se týče jídla, hojně se využívá například v italské kuchyni. Dá se s ní krásně doplnit skoro každý pokrm. Dokonce i obyčejné sklenici s citronovou vodou je schopná dodat jakýsi šmrnc. Jak to ale udělat, abyste bazalku mohli využívat v průběhu celého roku?

Video, jak pěstovat bazalku, najdete na Youtube kanále Receptář:

Zdroj: Youtube

Jak pěstovat bazalku doma

Není to vůbec tak obtížné, jak se na první pohled může zdát. Bazalka je totiž jedna z absolutně nejlehčích rostlin na pěstování uvnitř vašeho domova. Jako první je důležité vybrat správné období, kdy ji zasadit. Ideální období pro zasazení semínek je zhruba na začátku jara. Zasaďte semínka hluboko a do mírně vlhké půdy. Tím tak zabráníte posouvání semen, když budete vaši rostlinku poprvé zalévat. Pokud chcete, aby se bazalce dobře rostlo, vyberte pro ni vysoce kvalitní zeminu a vyberte takový květináč, který umožňuje dobrou drenáž. Pak už stačí jen pravidelně zalévat a těšit se z toho, jak vám krásně roste.

close info Profimedia zoom_in Bazalka je jedna z nejméně náročných rostlin na pěstování z domova. Musíte se jen ujistit, že má dostatek vody, světla a kvalitní hlínu.

Jak zachovat bazalku

Jakmile vám bazalka vyroste, nastává další výzva. Jak si ji udržet celý rok. Největší problém nastane v létě, jelikož pokud si bazalku nebudete hlídat, velice rychle vám může uschnout. Ale i když vám v létě uschne, můžete udělat skvělý fígl, který ji přivede k životu. Zní to možná trochu ironicky, ale opravdu to pomůže. Pokud máte uschlou bazalku na parapetu v bytě, stačí když ji vynesete ven na slunce a řádně ji zalijete. Takto to dělejte každý den do té doby, než se začne probírat. Je to geniální trik, který funguje vždy, když se ještě dá zachránit. Funguje to proto, že bazalka si velice potrpí na světlo. Proto, když už ji chcete mít doma, vyberte pro ni místo u okna, kam svítí slunce. V zimě je důležité, aby rostlina zůstala co nejvíce v teple vašeho domova. Můžete ji zalévat méně, jelikož nebude mít dostatek slunce na to, aby vstřebala každodenní zalévání.

Zdroje: www.jakpestovat.cz