Pěstování brambor nad sebou: Jak získat velké množství brambor třeba na balkoně?

Máte malou zahradu, takže nemůžete pěstovat brambory klasicky v řádcích nebo si je chcete zkusit vysadit na balkóně? Vertikální způsob bude pro vás ten pravý. Jak si vypěstovat brambory nad sebou?

Původ brambor

První brambory pěstovali staří Inkové v Jižní Americe. Zajímavostí je, že rostlinám se dařilo jak na vysoce položených horských plání And, tak také na pobřeží. Po dobytí incké říše Španěly se brambory rozšířily do Evropy. Psalo se 16. století a úspěch sklízely jako léčivky či okrasné rostliny do zahrádek. První podzemní hlízy byly uvařeny na dvoře francouzského krále Ludvíka XIII. v roce 1616. Do českých zemí se brambory dostaly až počátkem 17. století. Nebýt tzv. hladových let 1771 až 1772, brambory by se asi tak nerozšířily. Marie Terezie ale chytře vyhodnotila fakt, že plodina se pěstuje jednodušeji a nepodléhá tak moc zkáze jako obilí. Od té doby se brambory staly základem české kuchyně. Celková spotřeba brambor na jednoho obyvatele se pohybuje kolem 70 kg za rok. (Zdroj: http://www.brambor.info/soucasnost/index.htm)

Zdravotní benefity brambor

Brambory jsou skvělým zdrojem vitamínů a minerálů. Jedna hlíza obsahuje 161 kcal, 36,6 g sacharidů, 4,3 g bílkovin, 28 % z doporučené denní dávky (DDD) vitamínu C, 27 % DDD vitamínu B6, a 26 % DDD draslíku. Obsahuje také další minerály jako je mangan, hořčík, fosfor, naicin a kyselinu listovou. Brambory vařené ve šlupce obsahují antioxidanty jako jsou flavonoidy, karotenoidy a fenolové kyseliny. Ty ničí volné radikály a zabraňují tak propuknutí srdečních chorob, cukrovky a rakoviny. I když mnoho výživových poradců brambory, kvůli obsahu škrobu, nedoporučují konzumovat těm, kteří redukují, ve skutečnosti se jich nemusíte bát. Rezistentní škrob tělo neabsorbuje. Dostává se ale do tlustého střeva, kde slouží jako potrava pro bakterie. Dokáže také snížit inzulínovou rezistenci, což je prospěšné pro jedince, kteří trpí cukrovkou 2. typu. Bramborový protein, známý jako inhibitor bramborové proteinázy 2 (PI2), navíc potlačuje chuť k jídlu a produkuje hormon cholecystokinin, jež podporuje pocit plnosti. (Zdroj: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-potatoes#TOC_TITLE_HDR_8)

Brambory jsou skvělým zdrojem vitamínů a minerálů. Zdroj: Inga Nielsen / Shutterstock.com

Pěstování brambor nad sebou

Plastové nádoby, igelitové pytle nebo staré plastové tašky. Dokonce také pneumatiky z minulé sezóny. To stačí k tomu, abyste si na balkóně nebo malé zahrádce vypěstovali vlastní brambory. Pointou je totiž „tahání" rostlin do výšky. My použijeme pytle.

Výhody pěstování brambor vertikálně

Asi každý viděl dlouhé pláně vysázených brambor. Málokdo má však tak velkou zahradu, jako měly naše babičky. Pytle nebo vysoké nádoby lze umístit i na malou předzahrádku nebo balkón. Stačí, aby na místo svítilo slunce. Navíc, brambory nemusíte okopávat a odplevelovat. Igelitové pytle navíc drží teplo, takže se tím zlepšuje úroda. Voda se díky gravitaci snadno odvádí z nádob, nehrozí tak hnití hlíz a kořenů.

Sežeňte si vysoký pytel o objemu 100 litrů Zdroj: Graham Corney/shutterstock

Výsadba brambor

Stačí si pořídit sadbové brambory nebo nechat vyklíčit ty z obchodu. Kupte si kvalitní zeminu smíchanou s kompostem a sežeňte si vysoký pytel o objemu 100 litrů. Může být plastový nebo z pytloviny. Ve spodní části udělejte na několika místech díry. Pytel srolujte a nasypte do něj 2-3 vědra zeminy. Tato vrstva by měla být nejvyšší. Následně vezměte brambory a ukládejte je klíčky nahoru. Hlízy sázejte „cik cak“ cca 20 cm od sebe. Dejte si pozor, abyste klíčky nepolámali. Zasypte je zeminou a zalijte.

Péče o rostliny

Brambory zalévejte tak, aby byla půda vlhká, nikoli mokrá. Po několika týdnech začnou rašit zelené stonky. Jakmile budou vysoké cca 15 cm, přidejte zeminu a trochu kompostu tak, aby vykukovaly jenom horní listy. Vak nezapomeňte postupně odrolovávat. Přidávejte zeminu tak dlouho dokud nebude vak plný.

Kdy brambory sklízet

Malé brambůrky můžete sklízet již dva týdny po odkvětu. Větší hlízy dva týdny po odumření celé rostliny. Nyní bude dno pytle pravděpodobně shnilé a křehké. Sklízejte tedy tak, že pytel převrhnete nebo ho opatrně rozřežte. Buďte připravení, že hlína může trochu vypadnout ven. Chcete-li vlastní brambory sklízet téměř po celý rok, vysazujte je od února do srpna, každých 4-6 týdnů. (Zdroj: https://homeguides.sfgate.com/raising-potatoes-vertically-70783.html)