Zasaďte cibulku do igelitových sáčků. Vejdou se kamkoliv a výnos je skvělý

Nemáte zahrádku ani balkón či lodžii a i přesto vás lákají vlastní vypěstované zdravé produkty? Zkuste si zasadit cibulku. Budete překvapeni, jak je to lehké.

Cibule, a především ta jarní, je plná živin, antioxidantů, vitamínů a minerálů. Česká kuchyně navíc s touto zeleninou počítá a bez ní se jen horko těžko při vaření obejdete. Ze zelených výhonků můžete vytvořit polévky, pomazánky, nádivky, svěží zeleninové koláče, saláty, dát je k masu nebo jen tak na chleba. Navíc, už za 14 dní po zasazení.

Co budete potřebovat:

piliny cca 7 litrů na 5 sáčků

cibulku sazečku – dva pytlíky

sáčky na mrazení potravin objem 1 litr

vodu

kýbl

květináč nebo větší nepropustnou krabici

nůžky

Může vás zajímat 26 Zahrada Jak pohodlně vypěstovat ředkvičky na okenním parapetu: zvládne to i začátečník 16 Domov a bydlení Bylinky na okenním parapetu

Piliny koupíte ve zverimexu nebo ve větším obchodě, kde je oddělení potřeb pro domácí mazlíčky. Kupte ty, které nejsou nijak parfémované. Musí být čistě přírodní. Cibule sazečka se dá pořídit také ve větších obchodech, v květinářstvích nebo v zahradnictvích. Můžete si koupit jeden pytlík červené a druhý pytlík žluté cibule. Na parapetu se vám budou krásně vyjímat.

Nůžkami odstřihněte ocásky cibulky a kořeny dolů je posaďte do pilin Zdroj: Alinabiik / Shutterstock.com

Postup:

Piliny nasypte do čistého vědra a zalijte je vodou tak, aby plavaly. Zamíchejte je a nechte nasáknout 4 hodiny. Po nasáknutí si připravte sáčky na mrazení o objemu 1 litr. Tato velikost je nejlepší a vhodné jsou kvůli své pevnosti. Pytlíky s cibulí se tak vejdou i na užší parapet. Nyní dejte do každého sáčku cca 4 velké hrsti pilin i s vodou a trošku je stlačte. Sáčky nyní vložte do květináče, obalu od květináče nebo větší nepropustné krabice, aby držely tvar. Přichází je čas na samotnou výsadbu cibulek, které posadíme do pilin podpučím (částí s kořínky) dolů. Do jednoho sáčku se vám vejde 20-30 sadbových cibulek. Záleží však na jejich velikosti. Nyní dejte cibule na teplé místo, nejlépe na parapet k radiátoru. Cibulky se totiž potřebují probudit a teplo jim k tomu pomůže.

Péče

Úžasné na tomto stylu pěstování je to, že cibule nepotřebuje téměř žádnou péči. Piliny jsou ekologický materiál a dlouho si drží nasáknutou vodu. Zalít je můžete až po týdnu. Po dvou týdnech už cibule většinou vyraší a mají cca 15 cm výhonky. Pokud vám to stačí, první úrodu již můžete sklízet. Opatrně výhonky odstřihněte a na sucho je zabalte do papírových kapesníků. Balíček pak vložte do sáčku a dejte do ledničky. Měly by vám tam vydržet cca týden.

Zdroj: svetkreativity.cz, bydlimeutulne.cz