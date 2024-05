Co takhle vydloubnout pár hub, na které běžně chodíte do lesa, rovnou na vaší zahradě? Stačí dodržet pár pravidel a pěstování je pak doslova hračkou.

Patříte mezi příznivce houbových pokrmů? Nemusíte je vždy chodit sbírat do lesa! Přestože se jedná o příjemnou záležitost, zcela určitě vám udělá radost i vlastní úroda. Pěstování lesních hub na zahradě je už několik let značně oblíbenou záležitostí, která má stále větší počet nadšenců. Co vše je nutné pro zdárnou domácí úrodu udělat?

Chcete znát 3 způsoby, jak můžete pěstovat houby na zahradě? Podívejte se na YouTube video na kanálu Jacques in the Garden:

Zdroj: Youtube

Houby potřebují stromy

Pokud se chcete pustit do pěstování hub na zahradě, je nutné, aby v ní rostly stromy, které jsou s nimi v symbióze. Odborně se nazývá mykorhiza. Spočívá ve spojení kořenového systému s myceliem a je určeno k výměně vzájemně prospěšných látek.

Každá houba se vyskytuje v blízkosti určitého druhu stromu, například kozák březový roste výhradně pod břízami a hřib smrkový pod smrky.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Pokud se chcete pustit do pěstování hub na zahradě, je nutné, aby v ní rostly stromy

Výborná kvalita sadby

Vždy používejte jen prvotřídní sadbu. Můžete si ji donést z lesa společně s mulčovací kůrou, která je zdrojem spor, ale výtrusy jsou i na větvích a kmenech. Jestliže chcete sázet na jistotu, kupte si připravenou sadbu v e-shopech nebo kamenných obchodech.

Je k dostání ve dvou podobách. Buď v práškové směsi z podhoubí nebo spor a v suspenzi se živými zárodky. Druhý způsob sadby je charakteristický tím, že je v něm obsaženo více druhů hub. Nejčastěji se jedná o hřib smrkový, kozák březový, ryzec smrkový, bedlu jedlou, křemenáč osikový, klouzek obecný a lišky.

Jak postupovat

Začněte tím, že vytvoříte asi tak 20 cm hlubokou brázdu. Měla by být zhruba ½ až 1 m od stromu v blízkosti kořenů. Zalijte ji vodou a nechte ji vpít. Teprve pak aplikujte sadbu. Kdybyste to udělali naopak, stojatá voda by ji mohla zničit. A protože mají houby rády vlhko, poohlédněte se po stinném místě. Příliš slunka by houby mohlo vysušit.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Jestliže se chcete dočkat bohaté úrody, je nutné houbám dodávat pravidelně vodu.

Pravidelná zálivka

Jestliže se chcete dočkat bohaté úrody, je nutné houbám dodávat pravidelně vodu. Je to jako v lese. Když je sucho, houby nerostou, nejvíce se objevují po dešti. Pokud tedy není zrovna období dešťů, dodávejte vláhu houbám každý den. Nejlépe navečer, protože se podhoubí bude moci řádně nasáknout. Během dne by se značný podíl vody zbytečně vypařil. Nikdy nepoužívejte silný proud, mohl by sadbu poničit.

Trpělivosti nezbývá

Pak už je vše na přírodě, vaší pečlivosti a také trpělivosti. Někdy houby potřebují k „zabydlení“ v nové lokalitě čas. Vždy je větší šance, pokud jsou podmínky podobné jako v lese.

