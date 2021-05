Jak pěstovat hříbky a další houby doma v truhlících pomocí droždí a květin

Češi patří mezi vášnivé houbaře. Do lesa chodí rádi. Existují ale tací, kteří daleko raději houby jedí a hledání je otravuje. Právě k těm směřují následující řádky. Houbaření totiž není podmínkou k získání hub. Klidně si je můžete vypěstovat doma na balkoně.

I když vás to nebaví a houby si raději vypěstujete na balkoně, první krok k tomu je cesta do lesa. Bez té to nejde. Najít musíte ideálně dvě až tři houby, které jsou veliké a zralé. Podstatný je šťavnatý a zdravě vypadající klobouk.

Doma pak houby poctivě umyjte a nakrájejte na malé kousky. Následně je potřeba je rozdrtit třeba v mlýnku na maso anebo je nakrájet nadrobno. Nelze opomenout i směs na výsev, kterou k tomu nezbytně potřebujete. Stačí vám voda a kvasnice.

Dvě až tři houby vycházejí na 50 gramů kvasnic a čtyři litry vody. Vodu s kvasnicemi promíchejte, houby do směsi namočte a nechejte na tmavém místě jeden a půl až dva týdny.

Pěstovat houby doma je snadné

Po dvou týdnech vše důkladně promíchejte. 200 mililitrů odeberte a povařte. Následně smíchejte s dvěma litry nové čisté vody. Tím vám vznikne směs k setí. Houby je nutné pěstovat v truhlících s ostatními rostlinami. Potřebují totiž symbiózu. Ta se získává třeba společně s liliemi.

Nebojte s nimi ale zasadit i jiné kytky. Pro výsev květiny zalévejte připravenou směsí. Zalévejte hojně. Tím se aktivní póry dostanou více do země. Pak už jen zbývá čekat, až se objeví první houby.

Pokud by se vám nic vyrábět nechtělo, směs můžete rovnou koupit. „Zaznamenal jsem inzerát, nabízející sadbu osmi druhů hub v jednom balení – například hřibu smrkového, ryzce pravého či křemenáče osikového. Objednal jsem si tu ,sadbu‘ a přišel mi sáček s deseti gramy rozmačkané pšenice,“ řekl Ivan Jablonský pro Týdeník Květy.

Směs na houby si můžete koupit

„Dal jsem ji na agarovou živnou půdu, načež se objevil pouhý náznak růstu podhoubí jakési stopkovýtrusné houby. Vyrobili jsme z ní sadbu, ze které pak vyrostla malá kolonie podhoubí hlívy ústřičné. Nic víc,“ dodal.

„Širokou škálu dřevních hub můžeme snadno pěstovat na špalcích dřeva,“ vysvětluje Jablonský. „Pro každou je ale třeba použít vhodný druh dřeva. Obecně není vhodné dřevo jehličnatých stromů,“ tvrdí.

„Pro pěstování dřevních hub je nejlépe použít dřevo čerstvé ze stromů pokácených v době vegetačního klidu. To starší vysychá a pak nemůže být osídleno myceliem pěstovaných hub,“ doplňuje Jablonský.

