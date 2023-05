4 smrtelné hříchy při pěstování jahod. Dělá je většina Čechů a ničí si tak úrodu

Na jahody se každý těší, často si je sám pěstuje, ale ne všichni se nakonec dočkají bohaté úrody. Proč? Děláme stále stejné chyby. Tyto čtyři trápí naše jahodníky na českých zahradách nejčastěji.

Zdroje: www.jakpestovat.cz, www.zahrada-centrum.cz

Chyby v pěstování jahod

Kterými chybami nejčastěji trpí jahodníky na našich základkách a balkonech. Na kanále Gartenzeile vyjmenovali dokonce 15 těchto chyb. Podívejte, co všechno jde udělat špatně.

Výsadba na stejné místo

Co patří k nejobvyklejším chybám u nás? Patří sem například výsadba na stejné místo. Jahodníky, stejně jako veškeré další zahradní ovoce je třeba zaopatřit těmi nejlepšími podmínkami proto, abychom měli co nejvyšší výnos. Dobrá sklizeň je to, co od jahodníku očekáváme. I jahodník je na živiny náročná rostlina, která potřebuje kvalitní půdu, zálivku, přihnojování i a také slunce.

Jahodníky jsou trvalky, a i když se jim báječně daří na místě, kde je máte, po čtyřech až pěti letech je vhodné přemístění na nové stanoviště. Můžete se ale setkat s názorem, že je to dobré udělat už po třech letech. Záhon můžete pak dobře prohnojit a nachystat například pro brambory nebo luštěniny, které jsou ideálními předplodinami jahodníků.

Sázení jahodníků příliš hluboko

Při výsadbě jahodníků se vyvarujte příliš hlubokému zasazení, respektive srdíčko musí zůstat na úrovni půdy. Rozhodně nesmí být pod úrovní čili utopené. To by vedlo ke zahnívání středu a celá sazenice by uhynula. Sazenice by měla být očištěná od zaschlých či poškozencích listů, stačí když rostlině zůstane pár listů.

Jahodníky potřebují vhodné stanoviště i dostatek místa. Zdroj: Shutterstock

Zálivka a hnojení

Jahodníky rozhodně potřebují vodu a hnojení, ale také opravdu hodně slunce. To je nutné skutečně po všech stránkách. Bez dostatečného oslunění jahodníky nenakvétají tak bohatě, zhoršuje se zrání a plody dříve podléhají zkáze, jako je zahnívání atd.

Nedostatek místa

Jahodníky podle druhu potřebují také dostatek místa. Nedejte na reklamní obrázky, kde je květináč plný rostlin a přetéká plody. Měsíční jahody potřebují alespoň spon 15 x 15 centimetrů, stáleplodící spíš 40 x 30 centimetrů.

Samozřejmě chybovat se dá i v řadě dalších postupů, během okopávání, přihnojování, někdo by řekl, že i absence mulče nebo používání netkané textilie může být chyba. Vždyť jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, chyb můžete napáchat mnohem víc.