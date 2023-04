Pěstování mrkve v mulči z kompostu: Geniální postup profi zahradníka

Pěstujete mrkev? Zkuste to letos jinak - v mulči z kompostu! Jistě budete ohromeni bohatou úrodou.

Milujete mrkev a chcete dosáhnout pořádného výnosu? Vyzkoušejte pěstování v mulči z kompostu. Jedná se o velice snadnou metodu, kterou využívají i profesionální zahradníci. Dočkáte se krásně vzrostlé kořenové zeleniny, která bude plná chuti a šťávy.

Chcete vědět o výsevu a pěstování mrkve v mulči z kompostu? Podívejte se na následující video:

Mrkev je zdravá lahůdka

Čerstvou mrkev byste si měli dopřávat v jídelníčku pravidelně. Obsahuje velké množství bílkovin, sacharidů, antioxidantů, vlákninu a velké množství vitaminů, především vitamínu A. Proto má velice příznivý vliv na náš zrak. Také s úspěchem snižuje hladinu cholesterolu.

Čerstvou mrkev byste si měli dopřávat v jídelníčku pravidelně. Zdroj: Shutterstock

Kdy mrkev vysévat

Mrkev můžete vysévat v několika intervalech, a to zhruba od poloviny dubna do konce července. Zajistíte si tak postupnou sklizeň asi od července až téměř do konce roku.

Výsev vyžaduje připravenou půdu

Nikdy byste neměli zanedbat řádnou přípravu půdy. Záhon vždy dokonale zbavte plevele a prokypřete. Půda by neměla obsahovat žádné velké hrudky.

Využijte mulče z kompostu

Možná jste mohli slyšet názor, že mrkev nemá ráda přehnojování, aby nepraskala a neplesnivěla. Ovšem výsev do kompostu smysl má! Na připravený záhon nakonec přidejte 5 až 8 cm vrstvu kompostu.

Výsev by měl být mělký

Samotný výsev by měl být tak do hloubky 0,5 cm a do řádků vzdálených od sebe zhruba 25 cm. Protože má mrkev jemná semena, je dobré je smíchat se suchým pískem v poměru 1:2. Jakmile je vysejete, zahrňte je zeminou a lehce přimáčkněte.

Aby se mrkev mohla dobře vyvíjet, hned na počátku ji vyjednoťte. Zdroj: shutterstock.com

Mrkev vyjednoťte a plejte

Zhruba 8 až 10 dní po výsevu se objeví první známky rašení. Aby se mrkev mohla dobře vyvíjet, hned na počátku ji vyjednoťte. Když má výsev asi 4 až 5 cm na výšku, jsou již znatelná místa, která jsou hustá. Stejně tak pravidelně odstraňujte plevel, aby mrkvi zbytečně neodebíral živiny a prostor k růstu.

Semínka brzy vyraší

Zhruba do tří měsíců budete moci mrkev sklízet. Mrkev se v tomto prostředí vyvíjí opravdu poměrně rychle. Vždy, než budete mrkev vytrhávat, ověřte si, že dosáhla správného vzrůstu. V blízkosti krčku odhrňte trochu půdy a podle šířky zjistíte její velikost.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.lidovky.cz, www.chalupari-zahradkari.cz