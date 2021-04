Majitelka obřích muškátů a surfinií prozradila geniální trik: Stačí kapka jódu

Muškáty neboli pelargonie jsou stálicí našich balkonů a oken. A není divu, jedná se totiž o naprosto ideální rostlinu, jejíž kvalita je prověřená časem. Už naše babičky měly tuto nenáročnou, zato velmi dekorativní rostlinu v oblibě. My vám nyní přinášíme překvapivý tip, jak si doma pouze ze dvou surovin připravit účinné hnojivo, díky kterému budou vaše muškáty v dosud nevídané kondici.

Dnes lze muškáty zakoupit v mnoha barevných i tvarových variantách, všechny ale mají jedno společné. Vždy jsou vítanou ozdobou, která dokáže skvěle osvěžit a zkrášlit i fádní panelákové průčelí. A na rozdíl od mnoha jiných přešlechtěných kultivarů jsou nové varianty muškátů naopak často odolnější, což potvrzuje i zahradník Jakub Urner ze Zahradnictví Urner: „Jsou vyšlechtěné nové, podstatně odolnější a efektnější odrůdy, s plnějším květem, kompaktnějším vzrůstem a pestřejšími barvami. Jsou odolnější hlavně stavbou těla, netrpí tolik na lámání větrem, vyvracení a podobně.“

A i když muškáty skutečně mnoho nepotřebují a také dost vydrží, je dobré vědět, jak na ně a co jim nejvíc svědčí. V prvé řadě je to vhodné místo, muškáty potřebují dostatek světla a slunce. Na zálivku nejsou příliš citlivé, snesou i několik sušších dní a po zalití se rychle vzpamatují. Nemají ale rády přemokřený substrát, příliš vláhy způsobuje rozvoj hniloby a plísní. Zalévat se mají vždy přímo ke kořenům, nikoliv přes listy. A vzhledem k tomu, že k péči o pokojové a balkonové rostliny patří i přihnojování, ani muškáty nejsou výjimkou.

Skvělou službu vám jod udělá při pěstování vašich muškátů Zdroj: Jana Milin / Shutterstock.com

Kouzlo nádherných muškátů se skrývá v jediném prvku

My vám nyní přinášíme neobvyklý, ale velmi jednoduchý tip slovenské pěstitelky, který jí zajistil výborně prosperující muškáty doslova obsypané květy. Budete přitom potřebovat pouze vodu a jeden prvek. Tím prvkem je jod, v humánní medicíně již dlouho známý a používaný k udržení správné funkce nervové soustavy a štítné žlázy, ale také ve formě tinktury pro dezinfekci ran nebo vody. A skvělou službu vám jod udělá i při pěstování vašich muškátů, ničí totiž parazitní houby a plísně, působí proti stresorům, které mají nepříznivý vliv na vitalitu a energii rostliny, zvyšuje její odolnost a podporuje ji v nepřetržitém kvetení. Ne nadarmo je jod častou přísadou kupovaných hnojiv. A vy si takové účinné hnojivo můžete vyrobit sami doma. Jak na to?

Pokud všechno dodržíte, muškáty se vám odmění vitalitou a záplavou květů Zdroj: Sandra Schramm / Shutterstock.com

Připravte si jeden litr vody (nejlépe dešťové, ale nemusí být, poslouží vám i odstátá kohoutková) a tekutý jod. Ten už možná máte v domácí lékárničce a berete ho jako potravinový doplněk, nebo se dá koupit v lékárně, a to právě v potřebné tekuté formě. A pak už stačí dát do jednoho litru vody jednu kapku jodu, rozmíchat a jednou za měsíc aplikovat 50 ml tohoto roztoku. A ačkoliv vám jedna kapka možná přijde málo, nepodlehněte pokušení zvýšit koncentraci nebo četnost výživné zálivky, to byste rostlinám mohli spíš uškodit. Pokud všechno dodržíte, muškáty se vám naopak odmění vitalitou a záplavou květů.

Toto výborné domácí hnojivo můžete využít i na surfinie neboli nový druh převislých petúnií. Ty se od klasických petúnií odlišují především větší odolností, a to jak vůči povětrnostním podmínkám, tak chorobám, rychle rostou a bohatě kvetou. A jodové hnojivo udělá dobře i jim. Vzhledem k nenáročnosti přípravy to za pokus rozhodně stojí, odměnou vám budou nádherná kvetoucí okna nebo balkon.

