Máte v zahradě také okrasné traviny? Některé jsou velmi krásné a impozantní, jiné v zahradě vykouzlí zákoutí a ozdobí ji ve větru se pohupujícími klasy. O traviny není třeba úzkostlivě pečovat. Co s nimi na podzim?

Podzimní úklid zahrady a střih uvadajících trvalek

Máte ve zvyku celou zahradu uklidit, všechny suché květy ostříhat a uhladit, aby byly záhonky jako ze škatulky a radost pohledět? Na podzimní údržbu zahrady a obecně trvalek se mohou názory zásadně rozcházet, ale u trav jde ještě o něco jiného. Co s nimi na podzim? Určitě je nestříhejte, mohli byste o ně přijít!

Některé traviny se nestříhají vůbec a ty, které ano, pak rozhodně na jaře. Na krátké video s pokyny, jak se o různé druhy okrasných trav postarat, se můžete podívat zde. Tento příspěvek a mnohé další najdete na YouTube kanálu Recepty Prima nápadů.

Zdroj: Youtube

Jak je to se stříháním okrasných travin?

Takže to bychom měli. Okrasné trávy se jednoduše na podzim nestříhají, protože by to mohlo ohrozit jejich přežití do následujícího roku. Pokud jsou to druhy, které se zastřihnout mohou pro podporu růstu, učiňte tak až na jaře, kdy bude mít rostlina dost síly a elánu obrazit.

Dobře zakořeněné a vitální trsy okrasných trav většinou není třeba nijak zazimovat. Pokud ale máte zahradu v místech, kde často šlehne mráz a rostliny jsou mladé či spíš teplomilnější, pak samozřejmě můžete přistoupit i k ochraně chvojím, pytlovinou nebo geotextilií.

V každém případě můžete trávu svázat do snopu, čímž jí také vytvoříte vnitřní mikroklima, které udrží minimálně střed trsu v dobrém stavu přes celou zimu. K ostříhání můžete přistoupit až na jaře, anebo vůbec ne.

Například tyto druhy obyčejně není vhodné stříhat, nicméně informaci zkontrolujte podle konkrétní odrůdy. Nestříhají se kostřavy, některé ozdobnice čínské, ostřice, biky a další. Obecně lze říci, že trávy, které jsou na jaře suché a zatažené do země, je vhodné stříhat, stálezelené spíš ne a těm pak vyhovuje stébla jen vyčesat.

Travinám můžete uplést cop

Pokud máte hezké trsy a chcete je udělat nejen zajímavé, ale i prakticky upravené na zimu, můžete je kolem dokola zaplétat. Není to nic jiného než cop ze tří pramenů s postupným přidáváním stébel po částech, jako když se dívkám plete francouzský cop z vlasů.

Celý trs je pak nejen hezký, ale můžete pod ním také uklidit, shrabat listí nebo naposledy posekat trávu nebo ji dosít. Na jaře pak podle druhu přistupte k vyčesání suchých stébel nebo střihu.

Zdroje: modernizahrada.com, obyvat.cz