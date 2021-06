7 smrtelných hříchů při pěstování okurek: Jestli je děláte, úrody se nedočkáte

Okurková sezóna je v plném proudu, ale někomu se pěstování okurek prostě nedaří. Nejde však o žádnou velkou vědu. Stačí nedělat zásadní chyby.

Zdroje: vseozahrade.eu, www.ceskestavby.cz

Okurky jednoznačně patří mezi nejoblíbenější českou zeleninu. Jsou nejen zdravé, ale i chutné a osvěžující. Pěstovat můžete buď klasické nakládačky, které se většinou zavařují na kyselo, nebo větší salátovky, ideální do salátů a teplých pokrmů. Okurka má minimum kalorií a díky obsahu draslíku skvěle odvodňuje, což ocení každý, kdo chce zhubnout.

Okurky svým původem pocházejí z Indie a Číny, tedy z tropických oblastí s výrazným zastoupením srážek. Proto také obsahují 90 až 96 % vody. A z toho jasně plynou jasné předpoklady pro jejich úspěšné pěstování.

Čeho se vyvarovat

Okurkám prospívá pravidelné ranní světlo, pomůže jim zbavit se ranní rosy. Zdroj: shutterstock.com

1. Záhony bez dostatečného slunečního svitu a světla

Slunce a světlo jsou pro okurky základní životní potřeba, proto jim dopřejte k úspěšnému růstu místo tam, kde budou mít absolutní dostatek slunečních paprsků, a to alespoň osm hodin denně. Bez toho se nikdy silných a chutných plodů nedočkáte. Velmi jim prospívá také pravidelné ranní světlo, které jim pomůže zbavit se letní rosy, která by mohla zapříčinit vznik mnoha plísní či hnilob.

2. Špatná půda a nesprávná technika výsadby

Okurkám svědčí kyprá, výživná a na humus bohatá půda. Do záhonu dejte 5 až 10 cm silnou vrstvu kvalitního, vyzrálého kompostu. Protože okurkám svědčí půda, která je prohřátá, položte na ni černou fólii asi tak týden až měsíc před vysazením.

Důležitá je správná výsadba okurek. Zdroj: shutterstock.com

Sazenice okurek vsaďte vždy do řádků vzdálených 10 až 20 cm a nahrňte k nim půdu až po děložní lístky. Hlavní stonek by měl být nad půdou, aby rostlina neuhnila či nebyla napadená plísní z vlhka. Dosáhnete toho, že se v případě velkého vlhka či dešťů bude stonek držet nad loužemi vody. Nahrnutá půda okolo každé rostliny by měla být v šířce asi 45 cm a výšce něco kolem 8 až 10 cm.

3. Nesprávné okopávání a odstraňování plevele

Plečkovat a okopávat byste měli okurky dříve, než kolem nich bude vyrůstat plevel. Protože čím jsou rostlinky plevele menší, tím snáze se ničí. I když je třeba záhon na pohled skoro čistý, stačí jen velmi opatrně a s citem prohrábnout povrch půdy. Klíčící plevel tak nestačí vůbec vyrůst.

Faktem je, že jedno kypření vydá za jednu zálivku. Nadlehčená a čistá horní vrstva půdy totiž účinně brání vypařování vody ze spodních vrstev, v nichž jsou umístěny kořeny. Jen dejte pozor, protože po určité době půda zase slehne, takže okopávejte pravidelně. Současně tak zničíte stále rostoucí plevel. A ještě jedna důležitá zásada. Rostliny okurek koření velmi mělce, proto používejte místo motyčky raději „trojzubec“. Naruší škraloup ztvrdlé země a není taková pravděpodobnost, že rostlinám zpřetrháte kořeny.

4. Nenechte okurky vyschnout a v žádném případě je nezavlažujte studenou vodou

Okurky je potřeba zalévat pravidelně ráno i večer, a to odstátou a vlažnou vodou. Vyvarujte se rozhodně poledního zalévání, kdy dojde k rychlému vypaření vody a je to pro okurky velký šok. Nikdy byste neměli okurky zalít vodou tak, aby se z okolní půdy stalo bláto. Základem je, zavlažovat tuto zeleninu výhradně pod listy, jinak dáte průchod vzniku různým nebezpečným plísním. Pokud zase kolem zeleniny vytvoříte velké louže, zabrání promáčená půda pronikání vzduchu ke kořínkům. Navíc byste podpořili růst plevelů.

Okurky je potřeba zalévat pravidelně ráno i večer. Zdroj: shutterstock.com

5. Nevhodné plodiny v sousedství

Dobří sousedé jsou důležití, a okurky to vědí. Proto pozor na to, co zasadíte v jejich okolí. Mohlo by to neblaze ovlivnit jejich dobrý růst. Zcela určitě nepěstujte v jejich blízkosti brambory. Uvolňují totiž v půdě látku, která okurkám vůbec nesvědčí. Naopak ředkvičky jim mohou hodně přilepšit. Pokud je při výsadbě okurek zasadíte okolo okrajů navršených kopečků hlíny, budou spolehlivě odhánět brouky a mšice, kteří by se pokusili rostliny okurek napadnout.

6. Nesázejte okurky během let vždy na stejný záhon

Jestliže budete okurky pěstovat každý rok na tom samém místě, vážně tím ohrozíte zdraví půdy. Každou sezónu byste je měli přesunout na jiné stanoviště, abyste zabránili vzniku půdního onemocnění. Půda se po pauze od okurek zotaví a nebudete riskovat dlouhodobé zamoření. Měli byste počkat minimálně tři roky, než se na původní místo s okurkami vrátíte.

Pokud chcete mít skutečně kvalitní malé okurky měli byste je sklízet každý druhý den. Zdroj: shutterstock.com

7. Chyby při sklízení

Pokud chcete mít skutečně kvalitní malé okurky pro zavařování, pak byste je měli sklízet nejméně každý druhý den, ideálně však denně. Někteří pěstitelé si nechávají přerostlé nakládačky na kvašení či na salát, ale snižují tak výnos kvalitních plodů. Každým přerostlým plodem přijdete asi tak o tři až pět okurek, které rostlina již nenasadí.