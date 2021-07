Jak maximalizovat výnos paprik: Pět rad zahradníků, o kterých jste neslyšeli

Máte rádi slaďoučké šťavnaté papriky nebo jste radši, když v ústech rozpoutají ohnivé peklo? Papriky všech barev a tvarů jsou oblíbené a jejich pěstování je v našich podmínkách možné i v květináči na balkoně nebo v záhonku. Nevíte, jak ještě jim přilepšit? Tady je několik tipů, jak rozmazlit vaše papriky a povzbudit je ke kvalitnímu růstu i fantastické sklizni.

Pěstování paprik přírodní cestou

Samozřejmě, průmyslově vyráběná hnojiva vhodná pro pěstování paprik jsou k mání v každém zahradnictví nebo nákupním centru. Známe ale i množství přírodních způsobů, jak paprikám přilepšit tradiční cestou a není to nic složitého. Některé „ingredience“ vás možná i překvapí. Ale co já vím… možná, že zakopáváte rybí hlavy běžně. Veškerá zmíněná přírodní hnojiva se zapracovávají do půdy v blízkosti rostlin, případně se jimi půda obohatí již před vysazením.

Papriky vyžadují slunce, vodu, výživu a velkoplodé odrůdy i oporu Zdroj: Vasin Hirunwiwatwong / Shutterstock.com

Vermikompost je pro papriky ideální

Po včelách med, po žížalách vermikompost! Už víte, co to je? Všichni si z dětství pamatujeme, že žížaly jsou pro půdu důležité a chtěné. Vermikompost je jejich produktem. V podstatě jde o zpracování organického odpadu, tak jak ho dáváme na obvyklý kompost, žížalami. Ty se jím živí, a to co vyjde jejich zažívacím traktem ven, je vermikompost, nejkvalitnější z kompostů, které známe. Můžete si jej pořídit nebo vyrobit.

Kostní moučka a skořápky na hnojení paprik

Pokud se domníváte, že rostliny prospívají jen z jiných rostlinných materiálů, pak se pletete. Rostliny nehledí na původ hnojiv a aditiv, pochutnají si i na kostní moučce, která je fosforečným hnojivem a u rostlin podporuje růst kořenů, nasazení květů, čímž ovlivňuje i samotnou tvorbu plodů. Vaječné skořápky zase dodají půdě vápník. Zahradníci skořápky zapracovávají do půdy před výsadbou, ale také během vegetačního období. Jejich použitím předejdete zahnívání květů, ale také pomohou plodům k pěkné barvě a výborné chuti.

Kravský hnůj vylepší půdu nejen paprikám

Dobře zetlelý kravský hnůj je bez pochyb výborným prostředkem pro podporu kvalitního růstu paprik. Do půdy se z pravidla zapracovává již na podzim nebo ještě před výsadbou. Vzpomeňte si na něj na konci sezóny. Půda se postupně vyčerpává a je potřeba doplnit živiny, nejlépe dobře rozloženým chlévským hnojem.

Papriky ocení i trochu exotiky

Banánové slupky jsou nabité draslíkem, který tvoří celých 42 % jejich složení. Ale navíc také obsahují vápník i dusík. V podstatě jsou univerzálním hnojivem a byla by určitě škoda je vyhodit. Dopřejte vašim paprikám trochu exotiky. Ať si pochutnají na banánových slupkách! Ty stačí zakopat poblíž rostlin v jakékoli podobě. Čerstvé i sušené, v celku či nakrájené.

Banánové slupky i vaječné skořápky zajistí paprikám dostatečné množství živin. Zdroj: Tatiane Silva / Shutterstock.com

Zakopané rybí hlavy

Ne, není to pohádka o třetím princi a přeci využijeme i rybích hlav. Jejich zakopání před výsadbou k rostlině dodá paprikám během jejich růstu potřebný fosfor, vápník i další minerály. Díky nim budou mít papriky větší množství plodů, a i plody samé budou velké. Zkuste to, lidová moudrost většinou nezklame.