3 smrtelné hříchy při pěstování paprik, které ničí úrodu: Děláte je taky?

Zkušený zahrádkář jistě ví, jak se papriky pěstují, ale pro začátečníky může být pěstování této zeleniny docela náročným úkolem. Představíme vám tři nejčastější hříchy, kterých se při pěstování paprik dopouštíme.

Paprika je oblíbená zelenina, vyžaduje však ke svému úspěšnému pěstování specifické podmínky. Přestože je zahrádkáři obvykle správně dodržují, někdy s výsledky úrody nebývají spokojeni. Je totiž několik zásadních věcí, které by měl každý pěstitel udělat, aby se těšil z bohaté sklizně paprik. Pokud se vám to nedaří, možná děláte zbytečné chyby, které vás o radost z úrody připraví. Poradíme vám, jak se těmto chybám vyhnout.

Nedostatečné teplo

Paprika pochází ze Střední a Jižní Ameriky. Jejím přirozeným prostředím jsou tropy a subtropy. To samo naznačuje, jaké podmínky pro svůj život potřebuje. Aby se rostlinkám paprik u vás líbilo, musíte jim zabezpečit především dostatečné teplo a vláhu.

Pěstování ve skleníku

Výsadbou paprik ve skleníku urychlíte start jejich růstu. Teplotní podmínky jsou příznivé již na konci dubna. Je nutné si pohlídat propady teplot v noci a ve dnech, kdy nesvítí slunce. Velkým pomocníkem je netkaná textilie, kterou rostliny přikryjte na začátku výsadby a vždy v noci. Papriky nemají rády průvan. Nevysazujte je tedy u dveří skleníku. Při větrání by trpěly a zpomalily by svůj růst.

Pěstování na záhoně

V našich klimatických podmínkách je nutné vysazovat rostliny paprik až ve druhé polovině května. Nejlépe až po tzv. malých ledových mužích, tedy po 20. květnu. Je třeba si uvědomit, že v tomto ročním období v noci teploty běžně klesají i pod deset stupňů a také dny mohou být ještě chladné a větrné. Mladé rostliny paprik uchráníte tím, že kolem nich uděláte tepelnou zástěnu. Stačí zatlouci do země čtyři kolíky a takto vzniklou jednoduchou konstrukci omotat strečovou folií. Paprikám nebude zima a budou schovány před větrem.

Pěstování v nádobách

Nádoby se sazeničkami paprik umístěte na chráněné a slunné místo. Při špatném počasí nádoby ukliďte do tepla, to platí především pro studené noci. Při výsadbě vedle rostlinek zapíchněte oporu. Není nutné v počátku růstu k ní papriku vyvazovat. Opora v podobě tyče poslouží jako „sloup“ jednoduchého stanu z netkané textilie, kterou přes tyč přehodíte a spodní cípy podložíte pod nádobu. Pro všechny tři typy výsadby můžete ještě využít půdní vyhřívání rostlin. Při sázení dejte do jamek hrst posečené trávy. Nejenže dodáte sazenicím startovací hnojivo, ale tím, jak se tráva rozkládá, uvolní teplo rovnou ke kořenům. Travní mulč rozprostřete také kolem vysázených rostlin paprik.

Nevylamujete první květy? Chyba!

Dalším podceňovaným a nedodržovaným úkonem je vylamování květů. U mladých sazenic je nutné před výsadbou nebo bezprostředně po ní vylomit nejen hlavní vrcholový květ, ale i ostatní, které se velice brzo mladé rostlině objevují. Je to z důvodu posílení mateční rostliny. Svoji energii musí použít na svůj růst a zakořenění. Nemá ještě vitální sílu na květenství, které by ji zbytečně vysilovalo.

Nevyštipujete postranní výhony?

Mnoho pěstitelů netuší, že by měli u paprik vyštipovat postranní výhony. V paždí listů vyrůstají nové výhony, které zbytečně ubírají sílu a výživu. Pokud je nebudete vyštipovat, rostlina papriky nasadí mnoho plodů, které nedokáže vyživit. Ty pak zakrní, nebo budou nekvalitní. Vyštipováním postranních výhonů se také zbavíte husté listové hmoty, která by také bránila průniku světla a tím zrání plodů.

Dodržujte i další nutné podmínky

Papriky vyžadují časté zalévání, nejlépe dešťovou anebo odraženou vodou. Nezalévejte je rovnou ze studny nebo z vodovodního řádu.

Kvalitní hnojení je důležité hned od začátku růstu. Použít můžete výhřevný koňský hnůj nebo granulovaný slepičí trus.

Neokopávejte rostlinky, abyste neporušili mělké kořeny.

V době plození jim poskytněte pevnou oporu. Hmotnost úrody může způsobit rozlomení mateční rostliny.

Sklízejte zralé lusky, abyste rostlině ulevili a podpořili v růstu ty menší.

Na konci sezóny odlomte květy a nově nasazené plody, které by neměly šanci dozrát.

Budete-li se těmito radami řídit, letošní úroda paprik předčí vaše očekávání.

