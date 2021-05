Sedm smrtelných hříchů při pěstování rajčat

Rajčata patři mezi nejoblíbenější zeleninu. Jsou chutná, nabitá vitamíny a perfektně se hodí na přípravu letních salátů. Jejich popularitě ještě nehrává fakt, že je lze snadno vypěstovat i na svojí zahrádce. Tedy v případě, že se vyhnete několika zásadním chybám. Neděláte je i vy?

Krásně voní, hodí se na přípravu mnoha pokrmů a k tomu všemu nabízejí mnoho zdraví prospěšných látek. Rajská jablíčka jsou zkrátka nepostradatelnou potravinou nejen dietářů, ale všech milovníků dobrého jídla. A nejlépe pochopitelně chutnají ta vlastně vypěstovaná. Úkol to není obtížný, spousta pěstitelů se však často potýká s minimální úrodou. Při růstu rajčat je důležité dbát hned na několik faktorů. I přehlédnutí jednoho problému může totiž vést ke smrti rostlin.

Pro růst rajčat je stěžejní počasí

Vůbec tím nejdůležitějším bodem při sázení rajčat, je správná roční doba. Když se totiž oblíbená zeleniny vysadí v době, kdy je venku příliš chladno, nebo naopak příliš teplo, mohou se v průběhu jejího růstu na plodech objevit tmavé flíčky. Za ty je zodpovědný nedostatek vápníku. Svůj podíl na zbarvení ale může mít i přílišná aplikace dusíkatých hnojiv.

Při výskytu tmavých flíčků na plodech je možné rostlinám aplikovat vápník prostřednictvím jejich listů. Stačí jej nastříkat přímo na ně. Aplikaci vápníku lze aplikovat i preventivně.

Když rajčata plesniví

V půdě zahrad přežívá velké množství plísní a hub, zvláště pak v případě, je-li váš záhon nadmíru zaléván. Tyto mikroorganismy mohou velmi snadno vylézt na vaše červené plody a značně jim uškodit. Předejít tomu lze jednoduše. Stačí zajistit, aby se rajčata nedotýkala země. Pokud se tedy stane, že se větvička pod tíhou plodu setká s půdou, podložte ji například kusem dřeva.

Bílé skvrny na rajčatech

Slunce přináší rostlinám hned několik pozitiv, může ale stát i za jejich problémy. V případě, že svá rajčátka vystavíte nadměrnému slunečnímu záření, vaše rostlina vám asi úplně nepoděkuje. Na místech, kam Slunce nejvíce dopadá, se totiž mohou objevit bílé až bledě žluté skvrny. Pokud se tak již stalo, umístěte rostlinu co nejrychleji do polostínu.

Nedostatek fosforu značí smrt

Stejně jako je to správné počasí důležité pro dostatek vápníku v rostlinách, je důležité i pro dostatek fosforu. Bez něj by totiž rostlina mohla velmi rychle uhnout. Rajčata je nutné zasadit do takové půdy, která už vlivem počasí nepromrzá. Tomu lze případně zabránit i jejím zasypáním kůry ze stromů.

Nevzhledné plody

Doba vysazení má vliv i na výsledný vzhled rajčat. Pokud rajská jablíčka vysadíte do půdy ve špatný čas, mohou sice růst bez větších problémů, nepříjemnost se ale objeví v poslední fázi jejich pěstování. Namísto krásný a kulatých plodů se s největší pravděpodobností dočkáte nevzhledných deformací.

Pozor dejte při hubení plevele

Zvlášť velký pozor si dejte při hubení plevele na své zahrádce. Herbicidy hormonálního typu, tedy ty, které se při zbavování nechtěných rostlin používají, je velmi snadné přenést na rajčata. Stačí použít stejný postřikovač či dát posekanou trávu jako hnojivo pro rajčata. Pokud svá rajčata zasáhnete herbicidy, mohou se vyvíjet nepravidelně a může dojít ke zpoždění jejich dozrávání.

Rovnoměrná péče

Zapomněli jste svá rajčata zalít a nyní se snažíte problém zalepit větší dávkou vody? Chyba! Při takovém zacházení se v důsledku náhlé změny životních podmínek může na rajčatech objevit prasklina. Ta sama o sobě nebezpečí nepředstavuje, mohou se v ní ale usadit nejrůznější houby a škůdci. Proto se raději věnujte své rostlině pravidelně.

