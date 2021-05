Pěstování rajčat kořeny nahoru. Výrazně zvýšíte výnos, ale má i svá rizika

Máte málo místa na zahradě, na terase nebo balkonu, ale rádi byste si vypěstovali vlastní rajčata? Zkuste je zavěsit. Má to řadu výhod.

Od roku 1993 vzrostla konzumace rajčat o 84,6 %. Tato oblíbená plodina se totiž v posledních letech zařadila mezi potraviny, kterých Češi zkonzumují nejvíce. Také celosvětová produkce rajčat byla v roce 2019 odhadována na téměř 40 miliónů tun. V Česku se vypěstovalo necelých 25 tisíc tun.

Oblíbená rajčata

Pizza nebo salát bez rajčat? To je téměř nepředstavitelné. Rajčata jsou jednoduše nedílnou součástí každodenních nákupů. I přesto, že se jedná o tak oblíbenou a známou plodinu, botanici se dlouho dohadovali, zda patří mezi ovoce nebo zeleninu. Z botanického hlediska totiž spadá do kategorie ovoce. My však „rajské jablko" bereme jako zeleninu. Toto dilema se dostalo dokonce k Nejvyššímu soudu Spojených států amerických. Po mnoha dohadech se rozhodlo, že rajče je zelenina, jelikož si ho nikdo nedává do ovocných salátů.

Rajčata mají v naší kuchyni nezastupitelné místo. Zdroj: MasAnyanka / Shutterstock.com

Zdravotní benefity rajčat

Rajčata existují již 52 miliónů let. Až v 16. století se však začala šířit z Jižní Ameriky do celého světa. Nejvíce je proslavila již zmíněná pizza. Díky ní se smazaly různé pomluvy o tom, že jsou rajčata jedovatá. Naopak se zjistilo, že jsou nabitá živinami. Slupka obsahuje vitamín C a dužina vitamíny řady B, C, E a beta-karoteny, které neutralizují volné radikály v těle, a chrání tak buňky před poškozením. Z minerálních látek můžeme zmínit vápník, draslík, hořčík a fosfor. Studie ukazují, že rajčata mohou snížit riziko srdečních onemocnění. Tato zelenina také podporuje zdraví pokožky. Chrání totiž před spálením od slunce.

Pěstování rajčat kořeny nahoru

Komerčně pěstovaná rajčata se často sklízejí ještě zelená a poté podstupují umělé dozrání plynným ethylenem. Není tedy divu, že spousta zahrádkářů touží po vlastních a chuťově plnějších plodech. Co když ale nemáte na zahradě nebo na balkóně místo? Řešením by mohlo být pěstování rajčat vzhůru nohama.

Klady pěstování rajčat kořeny nahoru

Výhoda tohoto pěstování je především v tom, že maximalizujete prostor. Rajčata můžete přemístit tam, kde právě svítí slunce. Nevyžadují připevnění ke kolíkům, které běžně zaručují, že nebudou padat a snižuje se riziko, že rostlinu napadnou škůdci nebo bude trpět různými chorobami. Plodina totiž není v kontaktu s půdou a poloha vzhůru nohama zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu. Navíc, výsadba rajčat kořeny nahoru je ideální pro lidi s omezenou pohyblivostí. Nemusíte si k rostlinám klekat nebo se ohýbat.

Rajčata pěstovaná vzhůru nohama jsou skvělou alternativou. Zdroj: joojoob27/Shutterstock

Zápory pěstování rajčat kořeny nahoru

Jediným záporem takto pěstovaných rajčat je to, že je budete muset častěji zalívat. Kořeny jsou odhalené a vysušuje je vítr a sluneční záření. Zalívat by se mělo denně a mělo by být prováděno pomalu, aby se neodplavila půda.

Jak pěstovat rajčata kořeny nahoru

Na trhu existují speciální květináče určené k pěstování zeleniny vzhůru nohama. Pokud však chcete ušetřit, můžete si nádobu vyrobit doma. Budete potřebovat obyčejný plastový květináč s dírkami, řetěz s háčky na zavěšení, sazenice rajčat a půdní směs, jež se skládá z kompostu, humusu a rašeliny v poměru 1:1:1. Do květináče můžete přidat i 1 lžíci hnojiva. Květináč obraťte dnem vzhůru a vyříznete do jeho středu díru. Skrze ni provlékněte sazeničku a poté ji ucpěte kávovým filtrem. Do okrajů květináče udělejte malé díry, které slouží k zavěšení. Během 3-4 týdnů sazenice zakoření a rostliny budou krásně růst. Rajčata nezapomeňte pravidelně zalívat.

Zdroj: www.statistikaamy.cz, eagri.cz, www.healthline.com, blog.gardeningknowhow.com