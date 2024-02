Pokud letos chcete sklízet plné koše rajčat, vsaďte na osvědčené pěstování. Bohatou úrodu vám určitě zajistí tzv. maslovova metoda.

Rajčata patří mezi nejoblíbenější a nejčastěji pěstované domácí plodiny. A není nad vůni a chuť čerstvě utrženého rajčete. Zkuste to s pěstováním v letošní sezóně jinak. Perfektní a bohatou úrodu vám přinese metoda podle inženýra Igora Michajloviče Maslova.

Jak pěstovat rajčata ze semínek? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Maslovova metoda

Způsob pěstování rajčat navržený Igorem Michajlovičem Maslovem byl zapsaný dokonce do Státního registru vynálezů. Na jeho fungující experiment se přijelo vyškolit nespočet odborníků z celého světa. Výsadba rajčat touto metodou se dodnes využívá i v oblastech rizikového hospodaření, kde poskytuje vysoké výnosy v uzavřeném i otevřeném terénu.

Rajče je plazivá rostlina

Inženýr Maslov si při pěstování rajčat všiml, že se chová jako plazivá rostlina, které se ve výsledku hůře daří v běžně používané vzpřímené poloze. Tento objev se pak stal základem jeho metody.

close info Shutterstock.com zoom_in Předpěstované sazenice nevsazujte tímto běžným způsobem, ale naležato.

Slabý kořenový systém

Při sledování keříků pozoroval i chování kořenového systému a dospěl k závěru, že rajčata mají ve skutečnosti slabý kořenový systém. Není pak možné, aby poskytoval celé rostlině a plodům dostatečnou výživu. Rajčata mají tendenci k tvorbě bočních výhonků, které při kontaktu s půdou tvoří kořeny. Maslov se tedy rozhodl vytvořit silný kořenový systém dvěma způsoby.

První způsob

Sazenice rajčat vysadil naležato, ne svisle jako obvykle. Položil je do předem připravené dlouhé brázdy, a to kořeny směrem na jih a vrcholem na sever. Zhruba 2/3 stonku zahrnul zeminou. Jakmile se vytvořil keřík, začal se natahovat za sluncem směrem na jih. Postupně se pak narovnával a dostával se do vertikální polohy.

close info Shutterstock zoom_in Maslov také vysledoval, že na podzemní části stonku se vytvořily mladé husté kořeny a kořenový systém byl mnohem bohatější.

Druhý způsob

Maslov také vysledoval, že na podzemní části stonku se vytvořily mladé husté kořeny a kořenový systém byl mnohem bohatější. A protože na rajčatech ponechal i pár bočních výhonků, které zakořenily, rostlina později mnohem lépe prospívala a bohatě se rozrůstala. Díky tomu se i podstatně zvýšila úroda.

Výhody

Výhodou, proč se maslovova metoda rozšířila, byl 2 až 3krát vyšší výnos. Navíc pěstování nevyžaduje žádné další náklady. Stejně tak se jedná o finanční úsporu při pořizování sazenic, kterých nepotřebujete takové množství jako při běžném způsobu pěstování.

