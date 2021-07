Brutální, ale účinný tip odborníka na zvýšení úrody rajčat: Usekejte jim vršky!

V současné době má rajčata na zahradě kde kdo. Všichni stojí o bohatou úrodu a plody báječné chuti. Stačí dodržet pár pravidel a dočkáte se. Máme pro vás zaručené tipy na úspěšné pěstování.

Výsadba

Tento krok už máte sice letos za sebou, ale proč si nepřipomenout, že zde platí ověřené pravidlo „hlavně nic neuspěchat“. Rajčata vysaďte na záhon až po zmrzlých mužích, tedy ve druhé polovině května, protože jsou velmi citlivá na mráz. V případě, že by klesly teploty příliš nízko, nemusely by sazenice přežít.

Zálivka a hnojení

Jestliže chcete být v pěstování rajčat úspěšní, tak tyto dvě činnosti ve správné péči o rajčata nikdy neopomíjejte. Potvrdila to i zahradnická profesionálka Jane Perrone, která řekla: „Hlavní věc, ne kterou by měli všichni pěstitelé rajčat myslet, je v první řadě dostatek vody a živin. To je základ.“

Rajčata pravidelně vyštipujte. Zdroj: Profimedia.cz

Rajčata v žádném případě nepatří mezi suchomilné rostliny, naopak vyžadují hojnou a pravidelnou zálivku, a to zvlášť v tomto období, kdy se na nich vyvíjejí plody. Nepravidelné zalévání může totiž zapříčinit nejen usychání jednotlivých částí rostliny, ale i hnilobu květu. Substrát by měl být stále rovnoměrně vlhký, takže na to myslete i v letních horkých dnech, protože čím teplejší počasí je, tím se zvyšuje spotřeba vody. Rajčata zalévejte vždy ráno nebo večer, rozhodně ne za poledního úpalu, a vždy přímo ke kořenům, nikdy ne na listy.

Možná si myslíte, že plody z hnojených a ošetřovaných rostlin by nebyly tak chutné. Omyl! Věřte tomu, že v žádné zahradě nenajdete ideální půdu, která by rostlinám zaručila optimální výživu. Dobrou sklizeň si zajistíte pouze pravidelným hnojením a přihnojováním rostlin. A není to žádná velká věda, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je třeba nedodávat rostlinám živin příliš, ale něměly by se nechat živořit v nevyhnojené půdě. Když jim tedy každý týden poskytnete dávku nejlépe tekutého hnojiva určeného právě pro rajčata, na kvalitě úrody to poznáte.

Vyštipování

Rajčata pravidelně zalévejte a zároveň pravidelně vylamujte postranní výhony, které rostou nad každým listem, protože zbytečně rostlinu jen zahušťují a berou jí sílu potřebnou pro kvetení a tvorbu budoucích plodů. Výjimkou jsou keříková rajčata, která vylamovat nemusíte, protože jde o vyšlechtěný druh. Běžné tyčkové rajče by mělo mít jeden či maximálně dva výhony. Také postupně odstraňujte spodní listy, aby se k plodům dostalo dostatečné množství světla a rostlina nebyla zbytečně napadána různými druhy nebezpečných plísní.

Jakmile rajčatům naroste 5 až 7 pater květů, rostlinu zastřihněte. Zdroj: Filip Jedraszak/shutterstock.com

Kdy zastavit růst rajčete

Již zmiňovaná zahradnická profesionálka Jane Perrone sdílela exkluzivně na Express.co.uk ve video s nejlepšími a osvědčenými tipy pro pěstování rajčat. Kromě jiného doporučila způsob, jak mít bohatší úrodu díky odstřižení či useknutí vrchní části u odrůd s jedním hlavním stonkem:

Jakmile rajčatům naroste 5 až 7 pater květů, rostlinu zastřihněte. Rajče je totiž liána a roste pořád výš a výš. A více pater rostlinu zbytečně vysiluje. Bohatě stačí mít 4 patra, protože veškerá růstová energie se pak plně soustředí do menší rostliny, která bude mnohem více plodit.

