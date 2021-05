Pěstování rajčat v pytlích: Nejefektivnější způsob se spoustou výhod. Jak na to?

Ne všichni máme zahrádku, ale téměř všichni bychom chtěli pěstovat vlastní zeleninu. Je to možné i na terase nebo malém balkoně, kde většinou využíváme samozavlažovací truhlíky. Věděli jste, že je možné rajčata pěstovat i v pytlích? Je to ekologické a když vás zahrádka přestane bavit, posunete ji o kus dál. Takže můžete být nejen pěstitelem, ale i designérem.

Samozavlažovací truhlíky jsou dobré proto, že zajišťují rajčatům dostatek vody a pěstování v nich je nenáročné. Pojďme ale zkusit něco nového: pěstování v pevných černých igelitových pytlích. Není to nic složitého, a navíc postačí velmi malá plocha, takže balkon nebo předzahrádka jsou ideální.

Pěstování rajčat v pytlích je ekologické Zdroj: Profimedia

Ve jménu ekologie

Pěstování rajčat v pytlích je moderní a ekologická metoda. Její pomocí si můžete snadno vypěstovat balkónová rajčata, ředkvičky, saláty nebo chilli papriky. Pro pěstování rajčat v bytě je nutné splnit několik základních podmínek:

Opatřit si dostatečně velkou nádobu

Sehnat kvalitní a objemný pytel

Opatřit si odrůdy schopné růst v bytě (menší rajčata)

Najít velmi světlé místo

Poskytnout rostlince dostatečnou oporu

Zajistit pravidelnou bohatou, ale organickou výživu

Nejvhodnější jsou plastové sáčky o objemu 30 až 75 litrů. Jeden keřík může být zasazen do kontejneru malých rozměrů, dva keře se dobře vejdou do šedesáti litrového sáčku a tři do 75 litrového pyle. Čím je tkanina hustší, tím menší riziko se zlomí dno. Nejlepší možností jsou pytle cukru. Takové obaly budou trvanlivé a vydrží více než jednu sezónu. Navíc tkaná struktura pytloviny nedovolí, aby voda stagnovala. Rovněž je zajištěn přístup kyslíku ke kořenům.

Nezapomeňte u každého pytle nastřihnout roh, aby mohla přebytečný voda odtékat Zdroj: Profimedia

Jak začít?

Výsadba sazeniček rajčatových keříků do pytle je stejná jako na záhonu. Hlavní je rajčata dostatečně hnojit, aby zbytečně nepopraskala. V pytlích rajčata dozrávají dříve. Pro pěstování si pořiďte klasický zahradnický substrát, který koupíte v každém obchodě se zahradnickými potřebami, nebo ještě lépe, kupte si rovnou substrát pro plodovou zeleninu.

Rajčata v pytli pěstujeme stejně, jako na záhonu nebo v truhlíku. U pytle ustřihneme jeden roh, aby přebytečná voda mohla odtéct ven. Samotné pěstování nijak složité, jen nezapomeneme stejně jako u ostatních druhů pěstování přivázat rajče k opoře.

Jediné, na co si musíme dát pozor, je možnost vyčerpání živin z půdy. Musíme si uvědomit, že rostlinka má objemově omezený prostor, proto je dobré rajčata v pytlích řádně přihnojovat, především vápníkem a fosforem.

Triky

Dobré je pořídit si třeba chlévský hnůj, který se prodává v malém balení upravený do granulí. Předpěstované sazenice pro skleníkové pěstování jsou k dostání od konce dubna, kolem poloviny května se nabízí velké množství sazenic pro pěstování na venkovních záhonech nebo v pytlích. Důležité je, vybrat tu správnou odrůdu.

Velké černé pevné pytle jsou mnohem lepší než malé igelitové tašky, které se na slunci rychle prohřejí a špatně z nich při dešti odtéká voda. Nejlepším hnojivem je vykvašený kuří trus, ale měli byste si dát pozor na jeho množství, abyste rostlinky nespálili. Do konve stačí přidat jen malý kelímek od jogurtu – lépe hnojit víckrát než spálit.

