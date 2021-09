Proč vysadit růže na podzim a ne až na jaře? Na co si dát extrémně pozor?

Zajímá vás pěstování růží a toužíte mít zahradu plnou voňavých a romantických květů? Tak teď je ten správný čas začít. Nejlepší je vysadit růže právě teď na podzim. Při správné péči vám budou svými nádhernými květy dělat radost celé léto až do prvních mrazíků.

Růže patří mezi mimořádně populární květiny. Vyniknou v jakékoliv zahradě, kde vždy vytvoří velmi vznešenou atmosféru. Na současném trhu jsou v nabídce stále atraktivnější kultivary, které poutají nejen velikostí, ale také plností květů. Mnohé z nich nádherně voní a lépe odolávají chorobám. Květy růží můžeme použít k dekorování interiérů, ale také v kuchyni, ovšem jen pokud nebyly chemicky ošetřované.

Kdy je ideální doba pro výsadbu?

Růže můžeme vysazovat na jaře nebo na podzim. Pokud je to jen trochu možné, je vhodnější říjnový až listopadový termín, protože sázené rostliny jsou v tuto dobu mnohem vitálnější a odolnější. A hlavně? V příštím roce vám lépe pokvetou. Důvod je jednoduchý. Pokud budou v půdě již od podzimu, budou na jaře mít k dispozici mohutnější síť jemného kořenového vlášení, které se vytvoří ještě před příchodem mrazů. Právě tyto kořínky růže lépe zásobí vodou a živinami, což vede k jejich vyšší odolnosti i při nepřízni jarního počasí.

Růže můžeme vysazovat na jaře nebo na podzim. Zdroj: profimedia.cz

Příprava jámy a sazenic růží

Pro výsadbu připravte jámu o průměru asi 30 cm a s podobnou hloubkou. Sazenice pečlivě prohlédněte. Pokud jsou sušší, namočte je na několik hodin do vody. Poškozené kořeny odstřihněte a dbejte na to, aby se vám v jámě nekroutily nebo neohýbaly nahoru. Na dno jámy dejte trochu písku, poslouží jako užitečná drenáž. Růže by se neměly sázet na místo, na kterém už někdy v minulosti rostly. Pouze pod podmínkou výměny půdy. Místo očkování - zhrublá část, by měla být těsně pod povrchem půdy. Kořeny v jámě rovnoměrně rozprostřete a zasypte je kvalitní zeminou s příměsí písku.

Stanoviště s dostatkem světla

Růže by měly růst na slunečném stanovišti a zvolte místo, které je vzdušné a otevřené. Žádný zastrčený roh, ani zákoutí nevybírejte. Umístění před živými ploty také není vhodné, je zde totiž zvýšené riziko vzniku houbových onemocnění.

Správná půda dá růžím sílu

Nejkrásnější růže rozkvétají v hlinitopísčitých a propustných půdách s dostatečnou zásobou živin. Prostě a jednoduše platí, že půda by měla být stále mírně vlhká, zejména u kořenů. Nikdy však nesmí být promáčená.

Vhodný způsob zalévání

Růže zalévejte vždy pomalu a déle, tak se vláha dostane do celého kořenového systému. Není dobré zalévat je silným proudem vody, a už vůbec ne na listy.

Růže zalévejte vždy pomalu a déle, tak se vláha dostane do celého kořenového systému. Zdroj: profimedia.cz

Dopřejte růžím dostatek živin

Kvalita a množství květů závisí i na přísunu živin. Při výsadbě je dobré dát do výsadbové jámy prosátý kompost, případně můžeme využít i chlévský hnůj. K dalšímu přihnojování během vegetace použijte hnojivo určené speciálně pro růže s vyšším obsahem fosforu, s postupným uvolňováním živin. Přihnojovat můžete jednou za šest týdnů.

Nastýlka je lůnem

Častou chybou je, že se ignoruje prospěšnost nastýlky neboli mulče. Okolí vysazených růží by se mělo nastýlat kůrou, slámou, jehličím anebo pilinami ve vrstvě alespoň 5 cm. Pomůže to udržet v půdě dostatečnou vláhu a rovněž zachovat ideální teplotu. Kromě toho se v okolí růží nebude vyskytovat plevel. Zabrání se tak i nežádoucímu přehřívání půdy a kořenů.

Zdroje: www.gardenerspath.com, www.izahradkar.cz, www.zahradnickakucharka.cz