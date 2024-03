Zahrada se postupně probouzí ze zimního spánku a prvními zástupci, kteří oznamují příchod jara, jsou sněženky a bledule. Pokud se chystáte pěstovat tyto krásné rostliny, je důležité vědět, jak správně s nimi zacházet, aby vaše zahrada zářila pestrobarevnou paletou již od začátku jara. Jak na to?

Tyto křehké květiny s jemnými korunkami přinášejí do zahrad první náznaky teplých dnů a rozkvétající přírody. Abyste si však mohli užít jejich krásu naplno, je důležité jim poskytnout správnou péči.

Vyvarujte se přehnanému hnojení a nechte tyto nádherné květiny rozkvést ve své plné kráse. S náležitou péčí budou sněženky a bledule ozdobou vaší zahrady každé jaro.

Výběr vhodného stanoviště

Sněženky a bledule preferují stanoviště s polostínem až stínem, ideálně pod stromy nebo v blízkosti keřů, které poskytují ochranu před přímým slunečním světlem. Neumisťujte je však na volné prostranství, kde by na ně mohlo svítit celý den slunce.

To by rostliny přehřívalo a snižovalo jejich kvetení. Pokud máte zahradu s vysokými stromy, umístěte sněženky a bledule do jejich stínu, kde se jim bude dařit nejlépe.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Bledule i sněženky jsou nenáročné rostliny, které vás na jaře přivítají jako první.

Příprava správné půdy

Před výsadbou je důležité zajistit sněženkám a bledulím vhodnou půdu, která je humózní a dobře propustná s neutrálním pH. Do půdy přidejte také kompost nebo listový humus, abyste zlepšili její strukturu a poskytli rostlinám dostatek živin pro zdravý růst. Nezapomeňte ani na drenáž, která předejde zadržování vody kolem kořenů rostlin.

Čas na výsadbu

Jakmile se půda zahřeje, můžete začít s výsadbou sněženek a bledulí. Rostliny by měly být umístěny do půdy ve stejné hloubce, v jaké se nacházejí v zakoupeném květináči.

Ujistěte se, že kořeny jsou dobře zakryté a rostliny mají dostatek prostoru pro růst. Můžete je vysazovat v malých skupinách pro bohatší efekt nebo je kombinovat s jinými jarními květinami, aby po vykvetení vytvořily barevné koberce.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in O vykvetení sněženek nemusíte mít strach, a proto je ani nehnojte.

Pravidelné zavlažování rostlin

Po výsadbě sněženek a bledulí je pravidelně zalévejte, aby zemina byla neustále vlhká, ovšem ne přemokřená. Přemokření půdy naopak může vést k hnilobě kořenů. Pravidelné zavlažování dodržujte především během suchých období, aby rostliny dobře zakořenily.

Nežádoucí důsledky hnojení

Mnozí zahradníci se často domnívají, že hnojení pomůže těmto rostlinám kvést bohatěji. Nicméně, opak je pravdou. Nadměrné hnojení snižuje schopnost sněženek a bledulí kvést.

Rostliny začnou vytvářet méně květů nebo v některých případech vůbec nevykvetou. Je to z důvodu jejich přirozeného prostředí v lesích a podrostech, kde je zemina chudá na živiny, a proto disponují vlastními schopnostmi, jenž jim umožňují vykvést.

