Jak vypěstovat krásné tulipány bez zeminy na okenním parapetu

Pokud milujete tulipány, jistě je vám líto, že se krásou jejich květů můžete kochat jen v jarním období. V tom případě vás určitě potěší, že tulipány lze vypěstovat prakticky kdykoli v roce na okenním parapetu a není k tomu ani potřeba žádný substrát. Proces je to jen kapku zdlouhavý.

Cibulky tulipánů – příprava

Stejně jako se cibulky tulipánů sázejí na podzim do půdy a čeká se půl roku, než se z nich vyloupne půvabná rostlinka, tak i příprava cibulek pro výsadbu na parapet zabere několik měsíců. Rozdíl je v tom, že ji můžeme zahájit kdykoli během roku bez ohledu na počasí. Cibulky totiž nebudeme sázet do země, ale uložíme je na 3 až 4 měsíce do ledničky. Alternativním místem je také tmavý a chladný sklep, kde ve zvolené období nebude kolísat teplota.

Po uplynutí této doby si opatříme průhledné skleněné nádoby, na jejichž dno nasypeme vrstvu oblázků. Můžete je proložit i barevnými kamínky nebo střípky mozaiky, vázička bude o to dekorativnější.

Oblázky zalijeme vodou a postavíme na ně cibulky tulipánů tak, aby výhonky směřovaly směrem vzhůru. Záhy pochopíme, že vrstva kamínků nemá jen ozdobnou funkci. Cibulky díky nim udrží "balanc" a do vody proniknou jen jejich kořínky. Kdybychom je máčeli celé, měly by tendenci zahnívat.

Tulipány na parapetu nám mohou dělat radost kdykoli v roce. Zdroj: Shutterstock.com

Nyní se budeme muset obrnit trpělivostí na dalších šest týdnů, kdy mají cibulky v nádobách odpočívat na chladném a tmavém místě. Do lednice se nám už asi nevejdou, takže je uložíme do sklepa, třeba i toho panelákového. Vodu pravidelně doplňujte, kamínky by měly být neustále ponořené.

Potom už tulipány můžeme přenést na parapet. Ke zdárnému vývinu a kvetení budou potřebovat dostatek světla. Pokud se je snažíte přimět k životu v zimním období, můžete jim přisvítit světlem umělým. Květem by vás měly obšťastnit zhruba za tři týdny. Při troše plánování a dodržení výše zmíněných zásad byste se krásných kvetoucích tulipánů mohli dočkat klidně během pošmourného listopadu nebo třeba na Vánoce.

Zdroje: vychytavkov.cz, prosvet.cz