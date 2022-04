Málo prostoru na zahradě? Pěstujte zeleninu v igeliťácích. Výnosy jsou vysoké

Zkoušeli jste už někdy pěstovat zeleninu nebo jiné rostliny v pytlích? Tento způsob má mnohé výhody a hodí se i do docela malých prostor. Vyzkoušejte, jak se osvědčí pěstování v igelitových pytlích vám!

Pěstování zeleniny v pytlích

I když by se mohlo zdát, že pěstování v pytlích je výstřelkem módy, je to pravda jen částečně. Ve velkém se pěstuje v pytlích zelenina v krajích, kde nejsou vhodné podmínky na záhonech či políčkách. V afrických zemích se osvědčil tento způsob díky tomu, že je pytel levný, zabírá málo místa, případně se dá před naplněním tvarovat a vměstnat do jakýchkoli atypických prostor. Tímto způsobem také ušetříte vodu, která by se jinak vsákla do terénu.

Pytle a saky na pěstování zeleniny

Pro tento způsob pěstování se prodávají různé pytle a záleží jen na vás, jak moc chcete investovat do speciálních materiálů či zda je pro vás důležitá také estetika. Pytle stačí obyčejné, pevné, plastové, případně můžete použít různé tašky či pytle jutové nebo textilní. Každý materiál se chová trošku jinak a v případě pěstování v pytli jde především o pevnost a propustnost materiálu. Pokud chcete celou věc zjednodušit, a ani pytle se vám nechtějí shánět, rozřízněte sak se zeminou a osázejte přímo ten. Je to ultra lenivý přístup, nicméně funkční.

Pěstování v pytlích je docela nenáročné. Zdroj: Profimedia.cz

Příprava pytlů před sadbou

Pěstování v pytlích není nijak zvlášť rozdílné od pěstování v jiných kontejnerech. Na dno pytle je vhodná drenáž, zeminu volte podle typu pěstované plodiny a nezapomeňte na otvory v bocích pytle, kudy bude odtékat přebytečná voda.

Zelenině i dalším rostlinám se v pytlích daří

V našich podmínkách jsou pytle vhodné na pěstování rajčat, okurek, paprik či salátů, ale i jiné zeleniny. Nic vám ale nebrání ani v pěstování okrasných květin nebo bylinek v pytlích. Substrát volte takový, aby odpovídal pěstované rostlině. Není jeden univerzální návod na to, jak pytel plnit, protože podle druhu můžete potřebovat slámu, kompost nebo i mulč, lehké propustné půdy nebo naopak na živiny bohatou tmavou zeminu.

V pytli můžete pěstovat nejen zeleninu. Zdroj: Profimedia.cz

Pěstování v pytli je prosté

Tak jako v záhonu i v pytli potřebuje rostlina oporu. Pamatujte, že bude možná nutné dosypávat půdu vrchem a také přihnojovat. Zalévat se doporučuje občas, ale vydatně, aby vláha pronikla do hloubky ke kořenům.

