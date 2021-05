Pěstování zelí v přepravkách: Chytrý způsob, který ušetří mnoho prostoru i času

Pěstování zelí v bedýnkách nebo květináčích je snadné. Na malém prostoru, ať už je to zapomenutý kousek zahrady, terasa nebo balkón, si vypěstujete nenáročnou, ale zato výživnou a nízkokalorickou zeleninu. Jak pěstovat zelí v přepravkách?

Zelí se dá podle odrůdy sázet i do brzkého podzimu. Nejlepší je však konec dubna a začátek května. Je to rostlina nenáročná na pěstování, potřebuje pouze sem tam pohnojit a pravidelně zalévat. Historie zelí se začala psát již v pravěku, kde ve Středozemí rostla divoce jako nevelký keřík. Pro všestranné využití v kuchyni a dlouhou skladovatelnost se začalo šlechtit. Má velký obsah vlákniny, draslíku, vápníku, fosforu a vitamínu C.

Odrůdy zelí pro pěstování v přepravkách

Savojské zelí produkuje jemné a kudrnaté listy Zdroj: Profimedia.cz

Savojské zelí

Savojské zelí produkuje jemné a kudrnaté listy. Obsahuje látku sinigrin, která má protirakovinové a antibakteriální vlastnosti. Je odolné vůči nepřízni počasí a pěstování je vhodné i pro začátečníka.

Hlávkové zelí

Hlávkové zelí má v naší kuchyni nezastupitelnou roli. Můžete jej konzumovat jak syrové, tak si ho naložit a vytvořit si tak kysané zelí, které je nabité živinami a vitamínem C. Hlávkové zelí je náročnější na pěstování. Má totiž rádo vláhu a potřebuje dobře prohnojenou půdu s vysokou vododržností. V přepravkách či kontejnerech můžete pěstovat jak bílé, tak červené hlávkové zelí.

Výběr přepravky a květináče

Potřebovat budete jednoduchou plastovou nebo dřevěnou přepravku o rozměru alespoň 60 x 40 x 22 cm nebo květináč o průměru 30 cm. Nádoby by měly mít dostatečný odtok. Vždy se také držte pravidla, že čím více bude mít zelí místo, tím větší bude mít hlavu. Pokud tedy nemáte přepravku, ale květináč o doporučovaném rozměru 30 cm, počítejte, že z něj můžete sklízet jedno velké zelí nebo dvě menší. Záleží jen na vás a vašich chuťových preferencích.

Potřebovat budete jednoduchou plastovou nebo dřevěnou přepravku Zdroj: Profimedia.cz

Jak pěstovat zelí v přepravkách

Budete potřebovat:

Agrotextil

Kokosový substrát

Hlínu

Hnojivo

Jakmile máte nachystané přepravky či jiné nádoby, vložte do nich textilii určenou pro zahrádkářské potřeby. Látka zabrání průniku plevelu a bude udržovat vodu, jež zelí potřebuje. Poté do bedničky nasypte zahradní zeminu smíchanou s kokosovým substrátem. Ten pomáhá udržet vlhkost. Přidejte trochu hnojiva a půdu navlhčete.

Nyní udělejte v zemině 2 cm důlky a vložte do nich semínka. Pokud nechcete zelí přesazovat, vložte semínka tak, aby měly kolem sebe alespoň 30 cm prostor. Pro přepravku o šířce 60 cm a délce 40 cm to znamená, že se vám do ní vejdou dvě hlávky zelí. Poté zeminu zalijte a přikryjte zahrádkářskou fólií.

Pěstování zelí v přepravkách

Zelí miluje slunce. Proto nádobu nechte na místě, kde je alespoň 6 hodin přímé sluneční světlo. Také pravidelně kontrolujte půdu a nikdy ji nenechte vyschnout. Zjistíte to pomocí palce, který zaboříte do hlíny. Pokud je suchý, zeminu zalijte. Pro optimální růst také rostlinu jednou za měsíc pohnojte. Bude stačit organické hnojivo NPK 10-5-5. Zelí je také náchylné na škůdce jako jsou červi a mšice. Ty odstraníte dostatečným opláchnutím. Pokud však mají listy fialové nebo černé skvrny, zvyšte pH půdy přidáním vápna. Pomůže také, pokud budete rostlinu zalévat přímo u země, ne po celé hlávce.

Kdy zelí sklízet

Vegetační doba letního zelí je 130–180 dní. Toto zelí se nehodí ke skladování, konzumujte ho přímo. Ostrým nožem oddělte hlávku od košťálu. Dávejte si pozor, abyste nezasáhli do kořenů rostliny. Ponechte 2-3 vnější listy. Zelí uchovejte v ledničce po dobu 1-2 týdnů.

