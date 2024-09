Zahrady se v září znovu nadechly a díky nastupujícím pestrým barvám dostaly šmrnc. Znovu vykvetly růže a slábnoucí slunce láká k pobytu na zahradě. Dříve se vysazovaly jarně kvetoucí cibuloviny, když šly děti po prázdninách do školy. Se změnou klimatu je tomu jinak, takže nikam nespěchejte, vydržte ještě měsíc a užijte si babí léto.

Už žádná hlína za nehty!

Pracujete na zahradě v rukavicích, a přesto máte špínu za nehty? Mně se to stává běžně, neboť mám rukavice dost často někde děravé. Zkuste jednoduchý trik. Před prací na zahradě přejeďte nehty po obyčejném, suchém mýdle. Mýdlo jednoduše vymyjete, žádný kartáček potřebovat nebudete.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Jednoduchý trik s mýdlem vám zachrání manikúru

Sbírejte semínka trvalek

Miluji svíčkovec (Gaura lindheimeri) nebo hlaváč (Scabiosa columbaria). Přesto, že se samy obvykle vysemeňují, u mne to neplatí. Sbírám jejich semínka, až jsou suchá. Skladuji je v papírovém sáčku a v předjaří z nich vypěstuji sazenice. Semínka hlaváče jsem na jaře vyměnila s kamarádkou za černuchu. Vyzkoušejte vyměňování s přáteli a pěstování ze semínek dostane jiný rozměr.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Semínka trvalek uložte, budou se vám v předjaří hodit pro pěstování sazenic

Letničky vysejte už nyní

Letničky, jako měsíček nebo černucha, vysejte v půlce září přímo na záhon. Příští rok vykvetou mnohem dříve, než kdybyste to udělali až na jaře. Budete se jimi kochat o to déle. Do každého hnízdečka dejte 4 až 5 semen. Na zimu záhony s vysetými semínky přikryjte smrkovým chvojím.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Černuchu nebo měsíček můžete vysít už nyní

Tip na rostlinu

Vybrat jednu trvalku, která kvete v září, je pro mě těžké. Miluji totiž rozchodníky i japonské sasanky. Nakonec to vyhrály rozchodníky. Hmyz je přímo zbožňuje. Jejich drobné hvězdičkovité květy jsou za slunečných dnů v obležení včel. Jsou to sukulentní rostliny a známe jich asi 400 druhů. Listy vás zaujmou pestrou paletou barev od hráškově zelené přes šedozelenou po šedofialovou až tmavě fialovou. Vybrat si můžete nízké, půdopokryvné nebo vysoké, trsovité. Vysadit si je můžete do záhonu na slunce, ale také do nádob nebo kamenných koryt. Nizoučké se s oblibou vysazují na zelené střechy. Nejsou náročné na kvalitu půdy a vyhovuje jim sucho. Pozor dávejte na zimní přemokření. Půda musí být propustná a dobře odvodněná. Skvěle se množí dělením, po pár letech budete mít z jedné rostliny hned několik.

close info Blog zahradnictví Flos / Blog zahradnictví Flos zoom_in Rozchodníky jsou velkým lákadlem pro včely

O autorce

Magda H. Švarcová radí na instagramu zahradnictví Flos. Miluje pivoňky a růže. Trvalkové záhony by vysadila nejraději všude.

Zdroj: časopis Receptář